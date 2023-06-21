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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

21 Haziran 2023 Çarşamba 21:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

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