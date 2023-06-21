Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. pic.twitter.com/NBC7N5xbUV— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 21, 2023