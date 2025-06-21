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Politika

İİT zirvesi sonrası kritik temaslar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini başta olmak üzere bir çok kabulde bulundu.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
İİT zirvesi sonrası kritik temaslar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Moratinos ile görüştü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

KATAR BAŞBAKANI AL SANİ'Yİ KABUL

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi de kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

UNRWA GENEL KOMİSERİ PHİLİPPE LAZZARİNİ'Yİ KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.

PAKİSTAN HEYETİNİ KABUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir'i kabul etti.

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