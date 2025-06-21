Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Moratinos ile görüştü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi de kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

UNRWA GENEL KOMİSERİ PHİLİPPE LAZZARİNİ'Yİ KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.

PAKİSTAN HEYETİNİ KABUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir'i kabul etti.