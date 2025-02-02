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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler

AK Parti İstanbul Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır. Siz bakmayın bizdeki muhalefetin hiç çalışmadan yiyip, içip, sırtüstü yatarak armut piş ağzıma düş mantığıyla iktidar beklediğine. 22 yılı aşkın süredir bekliyorlar. Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler' dedi.

2 Şubat 2025 Pazar 14:34 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Sevgili İstanbullular, muhterem hanımefendiler, yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul Kadın Kolları'mızın 7. olağan kongremizin partimize, ülkemize ve tüm kadınlara hayırlı olmasını diliyorum.

Vefatının 1. yıl dönümünde Alev Alatlı'yı şükranla yad ediyorum. Son asırda yetişmiş en üretken kadın münevverlerimizden biriydi. Allah'tan rahmet diliyorum.

Bugünkü kongremizle birlikte vazifesinde devam eden ve yeni görev alacak olanlara başarılar, görevi devredenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik.

'ANCAK KADINLARIMIZ YAPABİLİR'

AK Parti olarak hanelere, ağırlıklı olarak kadın üzerinden giderek seçimlerde yüzde 50'leri bulan oy oranlarını yakaladık. Bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir. Bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir.

MUHALEFETE TEPKİ :BU KAFADA GİDERLERSE DAHA 22 YIL DA BEKLERLER

Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır. Siz bakmayın bizdeki muhalefetin hiç çalışmadan yiyip, içip, sırtüstü yatarak armut piş ağzıma düş mantığıyla iktidar beklediğine. 22 yılı aşkın süredir bekliyorlar. Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler.

'BUNLAR ANCAK İKTİDARCILIK OYNARLAR'

Bunlar ancak 23 Nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynarlar. Üzerimizdeki vebal çok büyük. Omuzlarımızdaki yük gerçekten çok ağır. Biz de milletimize aşkla hizmet edeceğiz.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • AK Parti
  • İstanbul Kadın Kolları

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