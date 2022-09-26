Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, son Kabine Toplantısı'ndan bu yana geçen üç haftalık sürede, ülke ve millet için eser ve hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılı açılışını, İstanbul Sancaktepe'de öğretmenler, öğrenciler ve velililerle gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, bu vesileyle eğitimde 20 yılda ülkeye kazandırdıkları hizmetleri tekrar hatırlama imkanı bulduklarını söyledi.

Bugünün ve geleceğin dünyasına dair kısa bir ufuk turu yaptıkları gençlerle "oku, düşün, uygula, neticelendir" prensiplerini bir kez daha paylaştıklarını ifade eden Erdoğan, öğretmen atamalarından derslik sayısına, altyapıdan teknolojiye kadar eğitimdeki önceliklerinin neticelerini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

- İLK EVİM İLK İŞYERİM PROJESİ'NDE TEMEL 25 EKİM'DE ATILACAK



Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde vatandaşları ev sahibi yapmak için yürüttükleri konut projelerini yeni bir kampanyayla taçlandırma müjdesinin ayrıntılarını 13 Eylül'de kamuoyuna açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Adını, 'İlk Evim İlk İşyerim' olarak koyduğumuz bu kampanya, toplamda 500 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 50 bin iş yerini kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konutu, 100 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde bitirerek hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek projenin, 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz." dedi.

Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan kampanyanın, Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacağına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz 20 yılda 1 milyon 170 bin konutu inşa etmiş bir hükümet olarak 2 yıl içinde 250 bin sosyal konutu tamamlayacak, ardından da süratle bunu 500 bine çıkartacak bu projeyi söz verdiğimiz şekilde hayata geçirmekte kararlıyız. Milletimiz sosyal konut kampanyamıza çok büyük bir teveccüh göstermiştir. Gençlerimize, emeklilerimize, engellilerimize, şehit yakını ve gazilerimize özel kontenjanlar ayırdığımız 'İlk Evim İlk İşyerim' kampanyasının bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

AK Parti hükümetiyle eser ve hizmette yarışamayanların yalan, yanlış ve iftira üzerine kurdukları hezeyanlarıyla ilk günden itibaren kampanyayı karalamaya çalışmalarını üzüntüyle takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Hep söylediğimiz gibi biz 20 yıldır eser ve hizmette yarışacağımız bir muhalefetin özlemini çektik. Görünüşe göre uzunca bir süre daha aynı arayışı sürdüreceğiz." dedi.

- "TÜRKİYE'NİN YÜKSEKÖĞRENİM YURDU KAPASİTESİ, AVRUPA ÜLKELERİNİN ÇOĞUNUN TOPLAMINDAN DAHA FAZLADIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin açılmaya başlamasıyla öğrencilerin yurt taleplerini karşılayacak yeni adımları da devreye alacaklarını, yurt kapasitesini 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencin barınma sorunu yüzünden eğitiminden mahrum kalmamasını sağlamanın gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Geçmişte, başvuran öğrencilerin çok cüzi bir kısmı yurda yerleştirilebilirken bunu yüzde 90'lar seviyesine çıkardıklarını aktaran Erdoğan, bu anlayışla 14 Eylül'de 105 yeni yurt binasının daha açılışını yaptıklarını hatırlattı.

Artan kapasite sayesinde ilk yerleştirmede dahi yüzde 80'lik bir talep karşılama oranını yakaladıklarını belirten Erdoğan, "İnşallah bu oran, zamanla daha da artacaktır. Bugün, Türkiye'nin yükseköğrenim yurdu kapasitesi, Avrupa ülkelerinin çoğunun toplamından daha fazladır. Dolayısıyla öğrencilerimizin barınma sorunlarını siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenlerin dünyadan da Türkiye'den de haberleri olmadığı açıktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde kredi ve kurs konusunda da Türkiye'nin, dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülke olduğunu, başvuran her öğrencinin kredi, şartları tutan her öğrencinin burs alabildiğini kaydetti.

- "AMACIMIZ YURTLARIMIZDA KALİTELİ VE DOYURUCU YEMEK SUNMAYA DEVAM ETMEK"



Erdoğan, müjdesini daha önce paylaştığı kredi ödemelerinin sadece anapara üzerinden yapılabilmesine ve geçmişteki ilave borçların silinmesine ilişkin düzenlemenin, ekim ayında Meclis gündemine de geleceğini belirtti.

Geçmişte her eğitim öğretim yılı açılışında gerginlik sebebi olan üniversite harçlarını da kendilerinin kaldırdığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle üniversite öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyoruz. Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz yükseköğrenim yurtlarımızda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkartıyoruz. Böylece beslenme yardımını 2,5 katlık bir artışla aylık 1800 liraya yükseltiyoruz. Amacımız üniversite öğrencilerimize, yurtlarımızda kaliteli ve doyurucu yemek sunmaya devam etmektir. Yeni beslenme yardımı rakamının gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

- "GENÇLERİMİZE GÜVENMEYE, ONLARI HER ALANDA DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Geçen hafta sonu Sakarya'da önce toplu açılış töreni vesilesiyle vatandaşlarla, ardından da seçimlerde ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmada, onların haklarına, özgürlüklerine, geleceklerine sahip çıkma iradelerini 2023'te sandıkta gösterme konusundaki kararlılıklarını görmekten memnuniyet duyduk. Birileri sabah akşam evlatlarımıza sadece umutsuzluk aşılarken, biz istikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize güvenmeye, onları her alanda desteklemeye devam ediyoruz."

Pazar günü, İstanbul Ticaret Odasının 140'ıncı kuruluş yıl dönümü ödül töreninde iş dünyasıyla bir araya geldiklerini dile getiren Erdoğan, bu toplantıda hem İstanbul Ticaret Odasının ve Oda Başkanı Şekib Avdagiç'in çalışmalarını değerlendirme hem de ekonomi programlarını tekrar ele alma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası kuruluşlar, küresel ekonominin ve gelişmiş ülkelerin büyüme beklentilerini sürekli aşağı yönlü revize ederken Türkiye'nin büyüme oranını ise tam tersine sürekli yükseltiyor. Sadece bu bile ülkemizin potansiyelinin ve gücünün büyüklüğünü göstermeye yeterli bir işarettir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, dünyanın ekonomik krizden savaşlara ve siyasi çalkantılara kadar pek çok sorunla boğuştuğunu, Türkiye'nin ise hem içeride hem dışarıda güçlü bir duruş sergilediğini söyledi.

Küresel krizleri önceden görerek, gerekli tedbirleri alma, mekanizmaları oluşturma, dayanıklılığı tahkim konusunda artık herkesin takdir ettiği birikime ve dirayete sahip olduklarını ifade eden Erdoğan, "Son 8-9 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılar, maruz kaldığımız oyunlar, önümüze kurulan tuzaklar, bizi böyle bir erken uyarı sistemi oluşturmaya ve etkin şekilde çalıştırmaya mecbur bırakmıştır. Bu sayede, salgınla başlayıp, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla süren küresel krizler döneminde, gelişmiş ülkeler dahi ne yapacaklarını bilemez şekilde savrulurken, biz hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürebildik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asla paniğe ve korkuya kapılmadan, son asrın en büyük sağlık kriziyle mücadelede, kendi özgün programlarını oluşturup uyguladıklarını anlattı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, her iki tarafla diyaloğu sürdürerek, tahıl sevkiyatından esir takasına kadar pek çok diplomatik başarıya imza attıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla 5 milyon tonun üzerinde tahıl ihracatını gerçekleştirdik. Ülkemizi ısrarla bölgesel ve küresel karar alma mekanizmalarının dışında bırakmaya çalışanlara rağmen, her sürecin itibarlı, güvenilir, diyalogları kolaylaştırıcı ve sorunlara çözüm geliştirici başat aktörü olduk. Ülkemizi, kendi çıkarlarının bekçisi olarak görenler, bu yeni durumdan rahatsız olsa da biz süreci Türkiye merkezli olarak yönetiyoruz.

Hükümet olarak iç siyasette olduğu gibi dış politikada da dayatmaları kabul etmiyoruz. Türkiye'nin kazanımlarını daha ileriye taşımak için üç kıtayı birleştiren stratejik konumumuza mütenasip şekilde, farklı bölgesel kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Ne Batı için Doğu'ya sırtımızı dönüyor ne de kuzey ülkeleriyle bağlarımızı güçlendirirken Orta Doğu ve Afrika'yı ihmal ediyoruz. Tıpkı Mevlana hazretlerinin, pergel metaforunda olduğu gibi, bir ayağımızı ülkemize sabitlerken diğeriyle de bölgemizden başlayarak tüm dünyayı kuşatıyoruz. Tarihi, beşeri, kültürel, kadim bağlarımız olan Balkanların güvenlik ve huzurunu kendi ülkemizden ayrı görmüyoruz."

-"ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İLE İLİŞKİLERİMİZİ ÇOK DAHA DERİNLEŞTİRMEYİ İSTİYORUZ"



Erdoğan, kritik bir dönemde, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'da yaptıkları ziyaretlerin, hem bu ülkelerle ilişkilerin ilerletilmesi hem de istikrar ortamının korunması açısından faydalı sonuçlar doğurduğu değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptıkları temasların da Türkiye'nin genişleyen dış politika vizyonunu ortaya koyduğuna işaret eden Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde de bu anlayışla oldukça verimli temaslar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 3,2 milyar insanın yaşadığı, 20 trilyon dolar milli gelir üreten, 2012 yılından bu yana diyalog ortağı olduğumuz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi çok daha derinleştirmeyi istiyoruz. Bu niyetimizi, zirve kapsamında yaptığımız temaslarda muhataplarımıza açıkça ifade ettik." diye konuştu.

Zirvede, ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, bu liderlerle hem ikili münasebetleri tüm yönleriyle ele aldıklarını, hem de bölgesel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 77'NCİ GENEL KURULU TEMASLARI



Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'ne katılmak üzere New York'a geçtiklerini aktaran Erdoğan, Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yıl sonra ilk kez yüz yüze yapılan genel kurul görüşmelerinin, son derece yoğun, verimli ve bereketli geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amerika'daki vatandaşlarımızdan Türk sivil toplum kuruluş temsilcilerine, farklı kesimlerden insanlarımızla bir araya gelerek hasret giderdik. Ayrıca Amerikan düşünce kuruluşu temsilcileri, iş çevreleri müteşebbisler, ülke siyasetinin önde gelen isimleriyle kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde, Türkiye'de son 20 senede, eğitim öğretimde yaşanan gelişmeleri ve gelecek vizyonumuzu, liderlerle paylaştık.

Genel Kurula görüşmelerin ilk gününde hitap ettim. Buradaki konuşmamızda, Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren meseleler hakkındaki görüşlerimizi tüm dünyaya tekrar anlattık. Göç krizinden tahıl sevkiyatına kadar pek çok örnekle, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada oynadığı ara bulucu role dikkat çektik."

Zirvede, terörle mücadeleden, Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelere, ekonomik dengesizliklerden Birleşmiş Milletlerin yönetim yapısına uzanan çok geniş bir yelpazede, Türkiye'nin yaklaşımlarını açık yüreklilikle dile getirdiklerini aktaran Erdoğan, yaptıkları toplantılarda ve ikili temaslarda, özellikle Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etmeye yönelik gayretlerinin takdirle karşılandığını müşahede ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret vesilesiyle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yanı sıra bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Erdoğan, görüşmelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Devlet Başkanı düzeyinde, Ürdün Kralı, Libya, Guatemala, Finlandiya, Kırgızistan, Avusturya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Polonya liderleriyle bir araya geldik. Gürcistan, Almanya, İspanya, Japonya, Lübnan ve İngiltere başbakanlarını kabul ettik. Genel Kurul hitabımızın ardından aynı binada Katar Emiri ile Kazakistan, Finlandiya ve Güney Kore Cumhuriyeti cumhurbaşkanları ile Bangladeş Başbakanıyla sohbet ettik. New York'ta, İngiltere, Japonya, İsrail ve Guatemala liderleriyle ilk kez yüz yüze görüşme fırsatı bulmuş olduk. Ayrıca Amerikan Kongresi'nin üç ayrı üyesini, FIFA Başkanı ve Dünya Yahudi Kongresi Başkanı'nı kabul ettik."

-"TÜRKEVİ, KÜRESEL DİPLOMASİNİN KALBİNİN ATTIĞI MERKEZLERDEN BİRİSİ HALİNE DÖNÜŞTÜ"



Açılışı geçen yıl yapılan Birleşmiş Milletlerin tam karşısındaki Türkevi binasının görüşmelere ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu sene Birleşmiş Milletlerin yanı sıra Türkevi de küresel diplomasinin kalbinin attığı merkezlerden birisi haline dönüştü. Muhataplarımızın hemen hepsi, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere ülkemizle iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının, esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur. Türkiye'nin bu konuda gösterdiği gayret ve üstlendiği sorumluluklar, işin zorluğunu bilenlerin gerçekten takdirle karşıladığı seviyededir."

Türkiye'nin çabalarına verdikleri destek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, "Hedefimiz, iki lideri en kısa sürede bir araya getirerek, daha fazla can kaybı ve yıkım olmadan, bu savaşı sonlandırmaktır." dedi.

Konuşmasında "Biz, dünyada savaşları, krizleri, gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret sarf ederken, komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, Yunanistan'ın siyasi, askeri ve ekonomik olarak Türkiye'nin muhatabı ve dengi olamayacağını vurguladı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, ülkemizin vaktini, enerjisini ve dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak bu hem Yunan siyasetçiler hem Yunan devleti hem Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur. Daha geçtiğimiz ağustos ayında 100. yıl dönümünü kutladığımız zaferlerimizin, Yunan halkına ve yöneticilerine ödettiği bedelleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Kısır siyasi hesapları uğruna ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler, bunun hesabını er geç en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacaktır.

Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp, bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları hunharca öldürdüğü Tripoliçe Katliamı gibi hadiseleri zafer günü olarak kutlayanlar henüz tarih önünde bunların hesabını vermediler. Aynı zihniyetin bugün Akdeniz'de, Ege'de botlarını batırarak, her şeylerini soyup dışarı atarak ölüme terk ettiği, hatta taammüden katlettiği çocukların ve tüm masumların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır. Birilerinin etekleri altına saklanarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruş da sergilenemez."

- YUNANİSTAN'IN DOĞU EGE ADALARINDAKİ FAALİYETLERİ

Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınakların Türkiye'yi değil, asıl Yunan halkını rahatsız etmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yunanistan'ın gelecek çeyrek asrını ipotek altına alan, bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil, asıl Yunan halkını tehdit etmektedir. Türkiye olarak biz bu filmi geçmişte seyrettik, çözdük, o defteri kapattık ve kendimize yeni bir yol çizdik. Şimdi Yunanistan'ın göz göre göre benzer bir felakete sürüklenmesinden bir komşu sıfatıyla samimiyetle üzüntü duyuyoruz. Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı her anlamda batağa sürüklemeye kafi gelir. Netice itibarıyla her alanda yakından takip etmeyi sürdürdüğümüz Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini, elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız, bu da iyi biline. Ama bunu yaparken kendi siyasi ve ekonomik hedeflerimizden, kendi kalkınma programlarımızdan zerre kadar taviz vermeyeceğimizi de açıkça belirtiyoruz."

- "ULAŞTIRMA YATIRIMLARIYLA SADECE ÜLKE İNSANININ HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMADIK"

Erdoğan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 vizyonunu güçlü şekilde oluşturmasındaki ulaştırma altyapısının önemine işaret ederek, bugün uygulanan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomik programın üzerinde yükselttikleri altyapılardan birinin de ulaştırma olduğunu söyledi.

Kara, hava, demir ve deniz yollarındaki ulaştırma yatırımlarıyla sadece ülke insanının hayatlarını kolaylaştırmakla kalmadıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu projelerle Avrupa'dan Asya'ya bölgemizin tamamının hızlı, konforlu, ekonomik şekilde buluşmasını sağlıyoruz. Londra'dan Çin'e kadar kesintisiz demir yoluyla gidilebiliyorsa, ülkemizde inşa ettiğimiz demir yolları, köprüler, tüneller sayesindedir. Karadeniz kıyılarımızdan Asya'nın ve Afrika'nın derinliklerine kadar oluşturduğumuz lojistik hatlarımız sayesinde dünya, tahıl krizi başta olmak üzere pek çok sorunun üstesinden gelebiliyor. İstanbul Havalimanı'ndan neredeyse her dakika havalanan uçaklar sayesinde 3-4 saatlik bir uçuşla dünya nüfusunun yarısına erişilebiliyor."

- OSMANGAZİ VE ÇANAKKALE KÖPRÜLERİNDEKİ GEÇİŞLER ARAÇ GARANTİSİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Erdoğan, bu noktaya kolay gelmediklerini, finansmanından projesine pek çok sorunu çözmek için çalışırken bir de muhalefetin "takoz koyma" çabalarıyla uğraşmak mecburiyetinde kaldıklarını belirterek, yaptıkları her projeyi engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını, söylenen yalanları ve atılan iftiraları unutmadıklarını vurguladı.

Geldikleri noktada millete söz verdikleri her projeyi yaptıklarını, çoğunu tamamlayıp hizmete açtıklarını ve bir kısmının da inşasını hızla sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Bunlardan biri de İzmir-Körfez geçişini de içeren İstanbul-İzmir Otoyolu'dur. Feribotla bir saati, yoğun vakitlerde araçla 1,5 saati bulan İzmit Körfez geçişini Osmangazi Köprüsü'yle 5 dakikaya indirdik. İstanbul'dan İzmir'e de otoyoldan 7-7,5 saatte gidilirken, şimdi 3,5 saatte gidilebiliyor. Sadece bu ayın ilk 22 gününde Osmangazi Köprüsü'nü günde ortalama, Bay Kemal burayı iyi dinle, 51 bin araç kullandı. Köprünün ve otoyolun araç garantisi oranı yüzde 116'ya, yani garanti rakamının çok üstüne çıkmış durumdayız.

Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki geçişte yaşanan feribot çilesine son vererek 6 dakikada ulaşım sağlıyoruz. İşte modern olmak, medeni olmak bu Bay Kemal. Öyle 'Ana muhalefetim' demekle bir yere varamazsın. Bu ayın ilk 22 gününde Çanakkale Köprüsü'nün günlük araç ortalaması 8 binin üzerine çıktı. Geçmişteki tecrübelerimiz bize milletimiz bu hizmetin konforuna alıştıkça araç geçiş sayısının her geçen gün artacağına işaret ediyor. Giderdik 24 saat beklerdik. Ne olacak? Feribot gelecek, bizi alacak, bizi boşaltacak, ondan sonra tekrar dönecek. 24 saat yine bekle. Bugünleri yaşadık."

- YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NÜN ARAÇ GEÇİŞ ORTALAMASI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün boğaz araç geçiş trafiğine ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun da İstanbul trafiğine çok büyük rahatlama getirdiğine işaret eden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bu köprüde günlük araç geçişi ortalaması 113 binin üzerine çıktı. Hani ne diyorlardı? 'Ne gerek var? Bunlara ne gerek var?' İşte bunlar geçmişin CHP'si. Menderes, Vatan Caddesi'ni yaptığı zaman CHP, 'Buraya uçak mı indireceksiniz?' diyorlardı. Aynı kafa, değişen bir şey yok. Bana dedikleri şey şu, 'Adını niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz? Ne koyacaktık? 'Kendi adını koysaydın...' 'Ben öldükten sonra siz koyarsınız' dedim. Bunlar bu kadar zavallı. Biz tarihimizle iftihar ediyoruz, tarihimizle gurur duyuyoruz. Onlar tarih yazdılar. Ondan sonra gelen büyüklerimiz, Kanuni'si, Fatih Sultan Mehmet'i, hepsi tarih yazdılar. Sultan Abdülhamid 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı'yı yönetti. Gel gör ki şimdi utanmadan, sıkılmadan tarihçiyim diyenler filan maalesef şecaat arz ederken sirkatin söylüyorlar."

Havalimanlarındaki yolcu sayılarına değinen Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizin dünyadaki en prestijli markalarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı bu ayın ilk 22 günü toplam 30 bin 970 uçuşla seyahat eden 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Mesele bu, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bu eserlerle övüneceğiz. Sen ne yaptın, ne? Onu söyle. Öyle İstanbul'da gidip bir çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış olmaz. Bak bu kadar büyükşehir belediyeleri kazandınız, bu büyükşehir belediyeleriniz ne yaptı ya bunları söyleyin. Bir yol yapmaktan acizsiniz. Yapamazsınız çünkü medeni olmak başka bir şeydir ama gayrimedeni olmak bambaşka bir şeydir.

Biz 'Yol medeniyettir' diyoruz, 'Su medeniyettir' diyoruz ama siz gelirken suyu çok çok ucuzlatacağınızı söylemiştiniz ama şimdi suya zam üstüne zam yapıyorsunuz. Ne oldu? Neden? Ben vatandaşlarıma bunu anlatmak istiyorum. İşte İstanbul'un Belediye Başkanı olduğum zaman sizler suyun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyordunuz. Sular akıyor muydu? Yok. Biz bütün bu işleri hallettik mi, hallettik. Suyu gayet ucuz fiyata biz İstanbul halkına verdik. Ne zaman? 94'te. Bizden önce yine CHP vardı ama onlarla maalesef suyu bulmak hak getire, yoktu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı'nın 20 bin 235 uçuşla 3,6 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdiğini belirtti.

Türkiye'nin dünya ile yarıştığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Sabiha Gökçen... Bay Kemal televizyon televizyon dolaşıyordu 'Sabiha Gökçen için ne gerek var, ihtiyacımız yok ki' böyle konuşuyordu. Ya şu anda Sabiha Gökçen'den aynı dönemde 13 bin 200 uçuş ve 2,2 milyon yolcuyla, o da bu kervana katıldı. Ya anlamaz bunlar anlamaz. Ben sevgili vatandaşlarıma sesleniyorum, diyorum ki 'Bak şimdi biz ikinci pisti de yapıyoruz.' İnşallah mayısta ikinci pistimiz bitiyor ve bir diğer taraftan yeni terminal binasını da yapacağız Sabiha Gökçen'e ve Malezyalılar 'Bırakın biz yapalım' diyorlar. Daha önce çıkmak istiyorlardı ama baktılar ki burasının maşallahı var, pist pırıl pırıl, inşallah mayısta bitiyor. Bir taraftan da şu anda terminalin yapımı ile alakalı çalışmaların kararını vereceğiz. Malezyalılarla ortak mı yaparız, yoksa salt Malezyalılara mı bırakırız, bütün bunların hepsi hesap kitap işidir. Bay Kemal bu işlerden anlamazsın. Biz ülkemizin hayrına ne varsa bunları yapacağız. Avrupa'dakiler başta olmak üzere dünya havacılığı çok ciddi sorunlarla boğuşurken hamdolsun bizim havalimanlarımız rekordan rekora koşuyor. Konfor var, ikram.. Hiçbir havalimanında ve havayollarında bizimkiler kadar kalite, ikram yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cumartesi günü Sakarya'da hizmete açılan Kaynarca-Karasu yolunun 49 kilometrelik kısmının bölgedeki yoğun trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını kaydetti.

Ulaştırma projelerinin açılışlarını kesintisiz sürdürdüklerini, bu hafta da açılış olacağını ve Kaz Dağları bölgesinde 4,6 milyar liralık bir yatırım bedeli ile inşa edilen, içinde 5,7 kilometreyi bulan Assos ve Troya tünellerinin de yer aldığı toplamı 9,6 kilometre olan Ayvacık-Küçükkuyu yolunun açılışa hazır hale getirildiğini vurgulayan Erdoğan, Kaz Dağı'nın artık yangınlarla anılmamasını istediklerini belirtti ve "İşte buralardan araçlar bu tünellerden rahatlıkla geçsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Güney Batı Çevre Yolu'nu 29 kilometreyi aşan uzunluğu, köprülü kavşakları ve köprüleri ile 1 milyar lira maliyetle tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Malatya'da yatırım bedeli 2,6 milyar lira olan Malatya-Hekimhan yolunu üzerindeki 8 tüneli, 16 köprüsüyle hizmete almaya hazırlanıyoruz. Ya bir de sen kalk de ki ya 'Böyle böyle, biz şurada şöyle metro yaptık', 'Şöyle tünel yaptık'. Ya anlamaz, bilmez bu işleri. Bol bol yalan söyler. Dürüstlük yok, üretim yok. Gaziantep'te güzergahı 25,5 kilometreyi bulan 16 istasyonlu, günlük 358 bin yolcuya hizmet verecek Gaziray'ı bitirdik. İstanbul'da Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının inşasını nihayete erdirdik, o da bitti. Tüm bu projeleri ekim ayı içinde inşallah hizmete açmayı planlıyoruz. Bu eser ve hizmet şöleninin açılışını önümüzdeki pazar günü, 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen metro hattıyla yapıyoruz. Ülkemize bugüne kadar 183 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme altyapısı nasıl kazandırdıysak, inşallah 2053'e kadar 198 milyar dolarlık ilave ulaştırma ve altyapı yatırımıyla da buluşturacağız."

Eserleri milletin hizmetine sunmayı sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, en büyük sağlık yatırımlarından birisi olan Ankara'nın 2. şehir hastanesi Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül Çarşamba törenle hizmete açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta sonu ülke genelindeki cemevlerinin temel atma ve toplu açılış töreninin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kabine toplantısında yaptıkları bazı değerlendirmeler sonucu çeşitli müjdeler açıklayacağını belirten Erdoğan, tarım sektörüne verdikleri destekleri genişlettiklerini söyledi.

Çiftçilerin en önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarındaki KDV oranını, mart ayında yüzde 18'den yüzde 8'e düşürerek üreticilere yıllık 3 milyar lira destek sağladıklarını hatırlatan Erdoğan, tarımsal sulamada kullanılacak güneş enerjisi santrallerinin kurulumunu teşvik ederek hem kendi ihtiyaçlarını karşılamalarının hem de üretim fazlasını ulusal sisteme satabilmelerinin yolunu açtıklarını kaydetti.

- ÇİFTÇİLERE ELEKTRİK FATURASI MÜJDESİ

Erdoğan, bugün de yine çiftçilere, elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin müjdesini vereceklerini belirterek, "Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini de Hazineden alacak." dedi.

Ayrıca çiftçilerin önceki dönemlerden kalan elektrik borçları için de yine Ziraat Bankası vasıtasıyla bir kolaylık getirdiklerini bildiren Erdoğan, "Çiftçilerimiz geçmiş dönem elektrik borçlarını 5 yıla varan vadeyle ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek. Elektrik dağıtım şirketleriyle önceki dönem borçlarının gecikme cezası uygulanmadan ve hatta anaparanın da bir kısmından feragatle tahsili hususunda mutabakata varıldı. Amacımız çiftçilerimizin üretim şevkini artırarak gıda fiyatlarındaki dengesiz yükselişlerin önüne geçmektir. Enerji maliyetleriyle ilgili bu kolaylıkların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul Ticaret Odasında hem işverenleri hem de çalışanları ilgilendiren üç ayrı düzenlemenin müjdesini kamuoyuna verdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Çalışanlara nakden ödenen yemek ücretinin vergi istisnasını 51 liraya çıkartan ve nakdi ödemeyi de aynı kapsama alan, yine çalışanlara ödenen elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmına vergi muafiyeti getiren, yurt dışındaki inşaat projelerinde çalıştırılan işçilere ödenen ücretleri gelir vergisinden istisna tutan bu üç düzenlemenin de hayırlı olmasını diliyorum."

- SOSYAL YARDIM ALAN VATANDAŞLARA MÜJDELER

Sosyal yardım alan vatandaşlar için de müjdeleri olduğunu aktaran Erdoğan, yardım programları için 2022'de ayırdıkları bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkardıklarını ifade ederek, "Bu çerçevede, prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, öksüz-yetim yardımını 300 liradan 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 liradan 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 215 liradan 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 55 liradan 100 liraya yükselttik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal desteklerin sadece yoksullara değil, hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara verildiği bir anlayışla sistemi sürekli geliştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela bu kapsamda getirdiğimiz yeniliklerden biri de doğal gaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlanan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık. Yeni başvuru döneminde ev sahipleri yanında kiracıları da doğal gaz desteği kapsamına aldık. Destek tutarını da hane başı 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında olacak şekilde artırdık. Doğal gaz desteği alma hakkı olup da kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeye yüzde 5 ilave edilecektir. Bu dönemde 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek, vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta kararlıyız."

- TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN BÜTÇESİ 40 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bütçesini de 25 milyar lira ilave ile 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece bu programı, ülkemizdeki toplam hane sayısının yaklaşık 10'da 1'ine ulaşacak etkinliğe kavuşturmuş oluyoruz. Sosyal yardım sistemimize kayıtlı hanelerde yaşayan çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden Türkiye Aile Desteği Programı'na dahil olan haneler de yararlanabilecek. Program kapsamındaki insanlarımızın bireysel ihtiyaçları için faydalandıkları yardımları artık hane geliri hesabına dahil etmiyoruz."

Bu yeni uygulamaların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, konuşmasını, "Türkiye kazandıkça unutmayın, milletimiz de kazanacak, milletimiz kazandıkça devletimiz de güçlenecek. Sosyal devlet ilkesiyle, ülkemizin sahip olduğu refahı toplumun tüm kesimleriyle paylaşacak programları daha etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.