Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Dördüncü Antalya diplomasi Forum'u, Türk dış politikasının gücünü görmemiz açısından yeni bir fırsat teşkil etti. Foruma toplam 155 ülkeden 6 bini aşkın katılımcı iştirak etti.

İnsanlığın beşten büyük olduğunun altını bir kez daha çizdik. Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Suriye'deki çıkarlarımızı koruma noktasında tereddüt göstermeyeceğimizi teyit ettik

Gerilimlerin tırmandığı, sürekli yeni krizlerin baş gösterdiği bir dönemde Türkiye olarak adaleti, barışı, diplomasiyi öncelemeye devam edeceğiz

Orta Doğu'daki her kriz ekonomimizi ve güvenliğimizi ilgilendirmektedir.

Gazze ve Suriye'ye dair oturumlar ülkemizin zulüm karşısındaki vicdanlı duruşunun sergilenmesi noktasında fevkalade önemliydi

Türkiye'nin sert ve yumuşak güç unsurları daha önce hiç olmadığı kadar dış politikamızda etkin rol oynuyor.

Sabırla, soğukkanlılıkla ve stratejik akılla mücehhez bir bakış açısı ile dış politikadaki hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz

Muhalefet yolsuzluk soruşturmalarının üstünü örtmek için Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına yalvarırken biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte arttırmaya çalışıyoruz.

Mandacılık hastalığından kendini kurtaramayan ana muhalefetin bizim bu ufkumuzu, vizyonumuzu, dilenmeden dik duruşumuzu, Türkiye'yi 23 yılda nereden nereye getirdiğimizi anlaması zaten mümkün değildir.

Suriye'nin kalıcı huzura ve istikrara kavuşmasına kim engel olursa, açık söylüyorum, karşısında Suriye Hükümetiyle birlikte bizi de bulacaktır. Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye'nin sabır taşının direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli buna göre söylemlerini ve politikalarını ayarlamalı örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmelidir

Suriye'de 8 Aralık öncesine geri dönüş diye bir ihtimal ortadan kalkmıştır. 8 Aralık devrimiyle birlikte bu ülkede artık yeni bir dönem başlamıştır

Terör koridoruyla Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz

ZİRAİ DON

Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip ürünlerde yurt içi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir risk yok

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için Tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı.

Yollarımızdaki trafik hareketliliği ve yolcu sayılarındaki bu artışlar şüphesiz Doğu-Batı, Kuzey-Güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağı ile donatmamız ile doğrudan bağlantılıdır

Farklı tedbir ve yatırımlarla yol güvenliğimizi artırıyoruz. Trafik kazalarını daha da aşağı çekmek için sürücü kaynaklı ihlallerin de mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor.

Cezaların artması ile illegal çakar kullanım oranı yüzde 80 oranında düştü bunu sıfırlayana kadar denetimlerimizi sürdüreceğiz

ÖĞRETMEN ATAMALARI

10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum