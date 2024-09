Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ağustos ayına damga vuran şanlı zaferlerimizi her sene olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla andık. 26 Ağustos'ta Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt Zaferimizin 953. seneyi devriyesini nasıl gururla idrak ettiysek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da bu topraklardaki varlığımızı tescilleyen büyük zaferin 102. yıl dönümünü aynı heyecanla kutladık.

Harp okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek, genç teğmenlerin ve kıymetli ailelerinin mezuniyet sevincini paylaştık. Bu sene harp okullarımızdan 103'ü misafir olmak üzere 1613 öğrencimiz mezun oldu. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. Vatanına, milletine, milli iradeye ve milletin inanç değerlerine yürekten bağlı gençlerimizi Türkiye Yüzyılının mimarları olarak görüyoruz.

"VATANPERVER GENÇLERİMİZLE DAİMA İFTİHAR EDİYORUZ"



İyi yetişmiş, disiplinli, vatanperver gençlerimizle daima iftihar ediyoruz. Milletimizin göz bebeği ve peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katan her adımın yanındayız. Son 22 yılda Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu şiarıyla her alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Mesela savunma sanayinde %80 oranında dışa bağımlı bir ülkeyi, her türlü silah ve mühimmatını kendi imkanlarıyla üretir hale getirdik. İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden birisiyiz. Uçak, helikopter, tank, füze, roket, bomba, silah, gemi, denizaltı ve daha pek çok başlıkta 22 yıl öncesine göre çok farklı bir seviyedeyiz.

Ancak ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimine de karşısındayız. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu bir şekilde yürütüyoruz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da, ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de hiçbir surette müsaade etmeyiz.

"ZAMANLA AKTÖRLER DEĞİŞSE DE BU SİYASET TARZI MAALESEF KÖTÜ BİR MUHALEFET GELENEĞİ OLARAK VARLIĞINI HALA SÜRDÜRMEKTEDİR"



Dün aslına ve Gazi'nin hatırasına uygun olarak restore ettiğimiz Savarona yatını ziyaret ettik. Burada şu hususun altını öncelikle çizmek isterim. Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Zamanla aktörler değişse de bu siyaset tarzı maalesef kötü bir muhalefet geleneği olarak varlığını hala sürdürmektedir. Son günlerde bunun tekrar ayuka çıktığını şahitlik ediyoruz. Muhalefet yine istismar siyasetine sarılarak 14-28 Mayıs ve 31 Mart seçimlerindeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor. Bizim burada söylemeye hicap edeceğimiz hakaretleri 3-5 oy uğruna sineye çekenler şimdi çıkmışlar yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar, bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandı iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söyledikleri hiçbir sözün kıymeti yoktur. Milletimiz bunların samimiyetsizliğinin gayet farkındadır. Biz de bu oyuna gelmeyeceğiz. Ülkemize ve demokrasimize hiçbir hayrı dokunmayan bu kışkırtıcı dile kesinlikle prim vermeyeceğiz.

Ispartalı şehidin eşi acı haberi alınca doğuma alınmıştı! Şehidin ismi oğluna verildi

Ispartalı şehidin eşi acı haberi alınca doğum

Bu vesileyle dün Tunceli-Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan jandarmalarımızla, bugün Irak'ın Gara bölgesinde şehit düşen teğmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin acılı ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarmamıza da acil şifalar temenni ediyorum.

HEDEF 60 MİLYON TURİST

Aziz milletim, 1 Eylül'de hizmete verdiğimiz Rixos Tersane İstanbul Otelinin İstanbul'un turizmine ve tanıtımına önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Geçen sene İstanbul'umuzu 17.370.000 turist ziyaret etti. Ülke olarak dünyanın her köşesinden 56 milyon 700 bin kişiyi misafir ettik. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist, 60 milyar dolarlık turizm geliridir.

Eylül ayının ilk mesai günü adli yıl açılış törenimizi gerçekleştirdik. Yeni yasama yılıyla birlikte inşallah yeni ve sivil anayasa meselesine biraz daha ağırlık vereceğiz. Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. Şunu çok net söylemek durumundayım. 15 Temmuz Milli İrade Destanı'na imza atan bir milletin darbecilerin yaptığı anayasaya mecbur bırakılmasını doğru da adil de bulmuyoruz. Son yılların temsil zemini en geniş meclisi olan 28. dönemin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevdir. Meclisin bu vazifesini yerine getirebilmesi için elimizden geleni yapacağız.

4 Eylül tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'yi ve heyetini resmi ziyaret kapsamında külliyemizde misafir ettik. Şubat ayındaki tarihi ziyaretimizin ardından, Sayın Sisi'nin iade-i ziyaretiyle Türkiye-Mısır ilişkilerini çok daha ileri taşıdık. Farklı alanlarda imzaladığımız 17 mütabakat zaptıyla bu önemli ziyaret taşlanmış oldu. Mısır'la Gazze, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika başta olmak üzere bölgesel konularda yakın diyalog içindeyiz. Gazze'de ateşkesin tesisi ve yardımların engelsiz girişi için yürüttükleri ara buluculuk çalışmalarında Mısır makamlarına destek veriyoruz. İsrail'in yayılmacı politikalarına hız verdiği bir dönemde tüm bölge ülkeleri olarak dayanışma hattını tahkim etmemiz gerekiyor. 12. ayına giren Gazze'deki soykırım karşısında İslam aleminin daha kararlı bir duruş sergilemesi için çabalarımızı hızlandırdık.

Şu gerçeği artık çok net biçimde görebiliyoruz. İsrail Hükümeti, işgal ve istila politikasını ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletme arayışındadır. Harem-i Şerif'e yönelik Siyonistlerin tacizleri ve baskınları artmaktadır. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Daha önce de söyledim, bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Merhum Nuri Pakdil'in ifadesiyle, yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde de bir tül gibi Kudüs vardır. Bunun için her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bilgane kalması düşünülemez. Teşkilatın daha fazla vakit kaybetmeden liderler seviyesinde toplanması ve İslam dünyasının kararlı tutumunu ortaya koyması aciliyet arz ediyor. Bununla ilgili temaslarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Aziz milletim, 6 Eylül Cuma günü 5. Uluslararası Eğitim'de teknoloji, araştırma geliştirme ve kalite zirvesinde eğitim camiamızla bir araya geldik. Eğitimde teknolojik imkanları en yaygın kullanan ülkeler arasındayız. Teknolojiyi üreten, geliştiren, ondan en üst düzeyde faydalanan ama teknolojinin esiri olmayan teknofest gençliğinin yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün ilk ders zili çalan 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, melilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğretmenlerimize hizmetleri, emekleri ve engin sabırları için en kalbi şükranlarımı sunuyor, görevlerinde başarılar temenni ediyor. İlk defa okula başlamanın heyecanını yaşayan evlatlarımızın her birinin tek tek gözlerinden öpüyor, Rabbim hepsine zihin açıklığı versin diyorum.

NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI

Tabi okulların çocuklarımızın neşesiyle dolduğu bu günü dün Diyarbakır bağlardan gelen acı haber sebebiyle buruk karşıladık. Narin yavrumuzun hünharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım. Burada şunun da bilinmesini isterim. Sadece Narin evladımızın değil, tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren, ister bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki yöresindeki vicdan fukaraları olsun, bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bugünkü ilk dersin, Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi olması, şüphesiz çok önemli mesajlar içeriyor. Milli mücadelede dönemin emperyalist güçlerine karşı direniş destanını yazmış bir millet olarak, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

AYŞENUR EZGİ MESAJI

Bugün, Gazze'de Ramallah'ta verilen mücadelenin ne manaya geldiğini en iyi biz anlarız. Bu vesileyle, önceki gün protesto eylemi sırasında İsrail güvenlik güçleri tarafından kalleşçe öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı rahmetle yad ediyor, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Ayşenur Ezgi kızımızın kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki adımı atacak ve İsrail devletiyle mücadelemizi şüphesiz en üst düzeyde Lahey Adalet Divanına da müracaat etmek suretiyle devam ettireceğiz. Kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden, 41 bin insanı katleden soykırımcı İsrail yönetimi işlediği suçların hesabını kesinlikle verecektir.

Cumartesi günü Kocaeli ve Gölcük'teydik. 21. İmam Hatipliler Kurultayında Önder mensupları ve İmam Hatip Camii'yle buluşmanın bahtiyarlığını yaşadık. Heyecanlarıyla, sevdalarıyla, özgüvenli duruşlarıyla bizleri farklı alemlere taşıyan İmam Hatipli kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Kocaeli'nin ardından Gölcük'e geçtik. Aralarında 300 yataklı Gölcük Necaati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının, TOKE'nin inşa ettiği 1528 konut ile toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçemizin, Kocaeli'nin 50 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren Teleferik'in de olduğu toplam değeri 20 milyar lirayı bulan 149 kalem yatırımı hizmete açtık. Açılışını yaptığımız tüm eser, hizmet ve projelerin Kocaeli'ne, Gölcük'te vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlıklarımızı, ilgili bakan arkadaşlarımızı, kurumlarımızı, Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi buradan tekrar tebrik ediyorum.

EKONOMİNİN KIRILGANLIĞINI AZALTTIK

Aziz milletim, muhalefetin kendi bünyesinde süren meydan muhalebesini perdelemek amacıyla ortaya attığı tuzak gündemlerin peşine takılmıyoruz. Önceliğimiz vatandaşımızın dertlerine derman olmak, sorunlarına çözüm üretmektir. Tüm kabine toplantılarımızın değişmez gündemi ekonomidir. Hayat pahalılığının vatandaşlarımızın hayatında sebep olduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz. Popülist vaatlerin havada uçuştuğu 31 Mart süresinde seçim ekonomisi uygulamadık. Daha fazla oy almak için milletimize uzun yıllar bedel ödetecek hiçbir adım atmadık. Ekonomi programımıza bağlı kalmaya itina gösterdik. Bunun olumlu etkilerini de hamdolsun görmeye başladık. Enflasyonda Haziran'da başlayan düşüş Ağustos'ta da devam etti. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. İşsizlik oranı hedeflerimizin ötesinde iyileşti. Depremin etkilerine rağmen kamu maliyesini hızla toparladık. Cari açığı hızla düşürdük. Dış dengede iyileşme sağladık ve ekonominin kırılganlığını önemli ölçüde azalttık. Son bir yılda bürüt rezervlerde 50 milyar dolar, swap hariç net rezervlerde ise 80 milyar dolardan fazla artış sağladık. 150 milyar dolara ulaşan rezervlerimiz dış şoklara karşı dayanıklılığımızı güçlendiriyor.