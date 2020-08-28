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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA28 Ağustos 2020 Cuma 19:55 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 20:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO’nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

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