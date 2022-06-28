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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde dünya liderleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de ikili temaslarda bulunacak.

AA28 Haziran 2022 Salı 15:23 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, IFEMA Kongre Merkezinde, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesinde bulunacak.

Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak zirvede, Rusya-Ukrayna savaşının İttifak'a yansımaları değerlendirilecek ve bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

Zirvede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının görüşülmesi ve İttifak'ın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsept belgesinin onaylanması da gündemde olacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • NATO Zirvesi
  • İspanya

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