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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

20 Mart 2025 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile görüştü
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Görüşmede, Türkiye ile Nepal ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nepal arasındaki iktisadi ve ticari iş birliği başta olmak üzere, her alanda ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Suriye'de huzurun tesisi için yoğun diplomasi yürüttüğünü, Gazze'de yeniden başlayan İsrail saldırılarını durdurmak ve ateşkesin yeniden tesis edilmesi için de aralıksız çalıştığını belirtti.

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