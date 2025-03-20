Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile görüştü

Görüşmede, Türkiye ile Nepal ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nepal arasındaki iktisadi ve ticari iş birliği başta olmak üzere, her alanda ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Suriye'de huzurun tesisi için yoğun diplomasi yürüttüğünü, Gazze'de yeniden başlayan İsrail saldırılarını durdurmak ve ateşkesin yeniden tesis edilmesi için de aralıksız çalıştığını belirtti.