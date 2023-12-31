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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Birleşik Krallık ile yapılan anlaşma uzatıldı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA31 Aralık 2023 Pazar 19:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Birleşik Krallık ile yapılan anlaşma uzatıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan konuya ilişkin milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararı aldı. Anlaşma kapsamında elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan kredi tadil anlaşması da yürürlüğe girdi.

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