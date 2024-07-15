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Politika

Başkan Erdoğan 'one minute' çıkışını hatırlattı: Siyonist lobiyi rahatsız etmişti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'İşaret fişeği bizim 'one minute' çıkışımızdan hemen sonra atıldı. Şahsımızın ve hükümetimizin Filistin davasına sağladığı güçlü destek küresel Siyonist lobiyi ve onların içimizdeki etki ajanlarını rahatsız etmişti.' dedi.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 22:41 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan 'one minute' çıkışını hatırlattı: Siyonist lobiyi rahatsız etmişti
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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu.

Erdoğan, hem FETÖ'ye hem de Batılı ülkeleri için sert sözler kulandı.

"İŞARET FİŞEĞİ BİZİM 'ONE MİNUTE' ÇIKIŞIMIZDAN SONRA ATILDI"

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'nün bir piyon olduğuna vurgu yapan Başkan Erdoğan," İşaret fişeği bizim 'one minute' çıkışımızdan hemen sonra atıldı. Şahsımızın ve hükümetimizin Filistin davasına sağladığı güçlü destek küresel Siyonist lobiyi ve onların içimizdeki etki ajanlarını rahatsız etmişti." dedi.

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