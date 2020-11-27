27 Kasım 2020 Cuma 13:33 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 13:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"(Koronavirüs önlemleri) Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız."

"Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur."



"Önümüzdeki sürece yönelik Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz."

"Aşıyla alakalı olarak da bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor."



"Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var."

"Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor."

"Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor, yerli ve küresel."

"Kanal İstanbul Projesi'nin mimari boyutu hazırdır. Bunun yanında teknik tüm boyutlar hazırdır ve artık işin ihale safhasına gelmiştir."



Yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız devam ediyor. Bunlar içerisinde bir numaralı proje Kanal İstanbul"