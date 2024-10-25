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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun kuranların oyunlarını başlarına geçireceğiz

“SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tepelerine inmeye devam edeceğiz, inlerini başlarına geçireceğiz. Kalleş teröristlerin inlerini başlarına geçiriyoruz. Oyun kuranların oyunlarını başlarına geçireceğiz' dedi.

25 Ekim 2024 Cuma 14:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun kuranların oyunlarını başlarına geçireceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

* Tepelerine inmeye devam edeceğiz, inlerini başlarına geçireceğiz. Kalleş teröristlerin inlerini başlarına geçiriyoruz.

* (TUSAŞ'a terör saldırısı) Şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür.

* Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır.

* Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiştir.

* Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız.

* Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür.

* Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor.

* SAHA İstanbul bundan 9 sene önce Savunma ve Havacılık sektörümüzün lokomotifi olma hedefi ile kuruldu.

* 1200'ü aşkın şirket, 29 üniversite, 45 şehre yayılmış geniş bir ağa ulaşmıştır. Kısa sürede ulaşılan geniş ve yaygın ağı savunma ekosistemimiz adına çok kıymetli buluyoruz.

* SAHA EXPO'nun küresel pazarla buluşturan köprü vazifesi üstlendiğine tanık oluyoruz.

* 300'ün üzerinde delegasyon, 150'den fazla alıcı delegasyonu, 120'yi aşkın ülkeden üst düzey katılımla SAHA EXPO memnuniyetle belirtmek isterim ki savunma sektöründe önemli platform haline gelmiştir.

* 4.6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere 6,2 milyar dolarlık anlaşmanın imzalanacak olması da dikkate değerdir.

* Geçen yıl Savunma ve Havacılık sektörümüz toplam 5,6 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalamıştı. SAHA EXPO'da neredeyse bu tutara yakın ihracat sözleşmelerine imza atılmış olacaktır

* Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı.

* Özellikle Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Aksungur gibi insansız hava araçlarımız dünyada büyük yankı uyandırmış ve oyun değiştirici olarak nitelendirilmiştir.

* TÜRKSAT 6A ve İMECE projelerinde edindiğimiz kabiliyetleri, Ay misyonumuzun hazırlık ve gerçekleştirme süreçlerinde de kullanacağız.

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