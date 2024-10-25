Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun kuranların oyunlarını başlarına geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

* Tepelerine inmeye devam edeceğiz, inlerini başlarına geçireceğiz. Kalleş teröristlerin inlerini başlarına geçiriyoruz.

* (TUSAŞ'a terör saldırısı) Şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür.

* Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır.

* Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiştir.

* Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız.

* Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür.

* Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor.

* SAHA İstanbul bundan 9 sene önce Savunma ve Havacılık sektörümüzün lokomotifi olma hedefi ile kuruldu.

* 1200'ü aşkın şirket, 29 üniversite, 45 şehre yayılmış geniş bir ağa ulaşmıştır. Kısa sürede ulaşılan geniş ve yaygın ağı savunma ekosistemimiz adına çok kıymetli buluyoruz.

* SAHA EXPO'nun küresel pazarla buluşturan köprü vazifesi üstlendiğine tanık oluyoruz.

* 300'ün üzerinde delegasyon, 150'den fazla alıcı delegasyonu, 120'yi aşkın ülkeden üst düzey katılımla SAHA EXPO memnuniyetle belirtmek isterim ki savunma sektöründe önemli platform haline gelmiştir.

* 4.6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere 6,2 milyar dolarlık anlaşmanın imzalanacak olması da dikkate değerdir.

* Geçen yıl Savunma ve Havacılık sektörümüz toplam 5,6 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalamıştı. SAHA EXPO'da neredeyse bu tutara yakın ihracat sözleşmelerine imza atılmış olacaktır

* Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı.

* Özellikle Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Aksungur gibi insansız hava araçlarımız dünyada büyük yankı uyandırmış ve oyun değiştirici olarak nitelendirilmiştir.

* TÜRKSAT 6A ve İMECE projelerinde edindiğimiz kabiliyetleri, Ay misyonumuzun hazırlık ve gerçekleştirme süreçlerinde de kullanacağız.