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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycanlı bakanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlarını kabul etti.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2025 Çarşamba 15:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycanlı bakanları kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan ve Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev'i kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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