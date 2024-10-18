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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi, Özdemir Bayraktar'ın vefatının yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

18 Ekim 2024 Cuma 17:07 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.

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