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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Özel görüşmesi... Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak: Meselenin samimiyet testi bu çizgidir

24 TV ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesini değerlendiren Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni(GYY) Nuh Albayrak, 'Bu görüşme sonrası partiler arasındaki bütün anlaşmazlıkların bertaraf olmasını beklemiyoruz zaten ama beklediğimiz şey şu; partilerin diğer partilere veya iktidara yakınlaşmasından ziyade Türkiye'nin olmazsa olmaz meselelerinde, kırmızı çizgelerinde bir mutabakat bekliyoruz biz. Meselenin samimiyet testi de bu çizgidir.' dedi.

11 Haziran 2024 Salı 16:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan- Özel görüşmesi... Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak: Meselenin samimiyet testi bu çizgidir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir araya geldi. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni(GYY) Nuh Albayrak, 24 TV ekranlarına İbrahim Güneş'in sunumuyla yayınlanan Moderatör programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesini değerlendirdi.

"MESELENİN SAMİMİYET TESTİ DE BU ÇİZGİDİR"

Böyle bir ziyaretin gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Star Gazetesi GGY Nuh Albayrak, "Bu görüşme herkese ve ülkeye geniş çapta etki ediyor. Belki de Türkiye'nin geçmişinde özellikle 2010'dan bu yana olan dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz, en çok yokluğu hissedilen süreçtir bu süreç. Bu görüşme sonrası partiler arasındaki bütün anlaşmazlıkların bertaraf olmasını beklemiyoruz zaten ama beklediğimiz şey şu; partilerin diğer partilere veya iktidara yakınlaşmasından ziyade Türkiye'nin olmazsa olmaz meselelerinde, kırmızı çizgelerinde bir mutabakat bekliyoruz biz. Meselenin samimiyet testi de bu çizgidir. Bu görüşme çok önemli tabi ki kelebek ömürlü olmasın ama bu iki tarafın sağlayabileceği bir şey." ifadelerini kullandı.

18 YIL SONRA BİR İLK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.

  • Nuh Albayrak
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