Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel'in potlarını üst üste koysak Halep'e yol olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'ndan düzenlenen AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

* Konuşmamın hemen başında Erzurum Palandöken Dağı'nda antrenman yaparken çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcumuz Emre Yazgan evladımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Judo Genç Milli Takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Emre evladımızın kederli ailesine rabbimden sabrı cemil niyaz ediyorum.

* Zeybek türküleriyle gönlümüzü coşturan Muğla, tabiatıyla, insanıyla güzellikte paha biçilemeyen Muğla, seni bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum.

* AK Parti'nin kuruluşundan beri bizi yalnız bırakmadınız. Gelişmenin, kalkınmanın, büyümenin kıymetini Muğla gayet iyi bilir. Ufku, burnunun ucunu görmeye yetmeyenlerin kifayetsizliklerinin bedelini Muğlalıların tamamı ödemek mecburiyetinde değildir.

* Sadece dışarıdan gelen saldırıları göğüslemekle kalmadık, aynı zamanda içerideki gaflet ve ihanet odaklarıyla da uğraştık. Coğrafyadaki varlığımızın her anı mücadele ile geçti. Bu toprakları vatan kılmak için çok fedakarlık yaptık.

* Yaşadığımız geçici sıkıntıları sanki dünya yıkılmış, biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir. Bunların heybelerinde en küçük bir çözüm paketi yoktur.

* En büyük caniler, insanların umudunu öldürenlerdir. Yaşadığımız geçici sıkıntıları, sanki dünya yıkılmış gibi anlatanların gayesi asla milletin derdiyle dertlenmek değildir.

* Şöyle dönüp ülkemizin son bir asrına baktığımızda kimlerin eserleriyle gönüllerde yaşadığını, kimlerin yerinde yeller estiğini herkes görüyor. (CHP) Gerçi bu partiden söz açılınca insanın aklına ister istemez hangi CHP? diye bir soru geliyor. Çünkü karşımızda aynı amblem altında 4-5 parçaya bölünmüş bir yapı var.

* CHP, tek parti faşizminden beri tarihinin her döneminde milletle kavgalı bir partiydi. CHP'nin tüm bünyesini gaflet hali sardı. Sınır ötesi harekatlarda CHP karşımıza çıkıyor.

* Türkiye Güney sınırlarının güvenliği için sınır ötesi harekatlar yapıyor, karşımıza kim çıkıyor, CHP. Türkiye Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Libya'da pozisyon alıyor, karşısına kim çıkıyor CHP.

* Uluslararası hemen her konuda kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. Hakkını vermek lazım ilk başta gençlerimizi ve milletimizi eğlendiriyordu ama artık komik bile değil.

* Ülkenin ihtiyacı olan her konuda programı, projesi, vizyonu olan parti ve ittifak biziz. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözme noktasında iradesi, çabası, reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz.

* Hayatın her alanına dokunan icraatlerimizle değişim bayrağını elden hiç bırakmadık. Sözünü suya değil, milletin gönül defterine yazarak arkasında duran parti bizi. Saymaya kalksak saatlerce sürecek vasıflarımızla ülkemizin dünü gibi yarının da inşacısı yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

* İşimiz hizmet gücümüz millet diyerek 22 yıldır her alanda Muğla'yı geliştirmenin peşinde olduk. Muğla'ya son 22 yılda toplam 302 milyar lira tutarında yatırım yaptık.