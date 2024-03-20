İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2024 Çarşamba / 11 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3905
  • EURO
    35,1753
  • ALTIN
    2247.18
  • BIST100
    9005.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür efendi darbe şakşakçılığını bırak, görevini yerine getir
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür efendi darbe şakşakçılığını bırak, görevini yerine getir

Burdur mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunların tek derdi var o da menfaatlerini korumak. Deste deste para balyalarından yapılan kuleleri inanıyorum ki siz de televizyonlarda izlediniz. Her televizyona çıkan farklı bir açıklama yapıyor. Acemi genel başkan dahil parti yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalıyor. Özgür efendi akılla bağdaşmayacak garip darbe açıklamaları yapıyor. Özgür Efendi bıraksın darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin' dedi.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 15:56 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür efendi darbe şakşakçılığını bırak, görevini yerine getir
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, "İstiklal Şairi" merhum Mehmet Akif'in mebusluğunu yaptığı Burdur'da bulunmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu belirtti.

Yörük hocalarının ismini verdiği Burdur'a kendilerinin de kalplerini verdiği dile getiren Erdoğan, "Ahde vefanızdan, coşkunuzdan, her zaman yanımızda hissettiğimiz hayır dualarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Isparta'da da çok büyük sevgi seliyle karşılandıklarını anlatan Erdoğan, "Şimdi de 'Meydanda ne kadar kardeşimiz var?' diye sordum. Verdikleri rakam 40 bin. Maşallah, bu ne coşku, bu ne aşk? Aşkınız daim olsun, coşkunuz sandıklara dolsun. Rabb'im aramızdaki muhabbeti daim eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, Burdur'a ve Burdurlulara şükran borçlarının olduğunu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Burdur'un kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 52,6, cumhurbaşkanlığında yüzde 56 oyla destek veren Burdurlulara şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasiye, özgürlüklere, milli iradeye sahip çıktığınız için sizlere hassaten teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde yeni bir sınav daha var. 31 Mart'ta inşallah yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz. Seçimlere 10 gün kaldı. Bundan 10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Bu sefer, yerelde kimler ve hangi zihniyet tarafından idare edileceğinizin tercihini yapacaksınız. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Burdur gerçek belediyecilikten, eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimleri kazanmak için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları ve gençlerin kapı kapı dolaşacağını, Burdur ile Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyayacaklarını ifade etti.

- "GÖNÜL COĞRAFYAMIZA BAKTIĞIMIZDA YÜREKLERİMİZ DAĞLANIYOR"

"On bir ayın sultanı" ramazanın gelmesiyle hanelerin şenlendiğine, sofraların bereketlendiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Önce Burdur, sonra Bucak. Nasıl olsa, şimdilik saleplerle işi idare ediyoruz. Bucak'ı unuttuk mu zannediyorsunuz? Sürekli salebimizi alıyor, bütün misafirlerimize de Bucak'ın salebini ikram ediyoruz. Şu seçimi atlatalım, ondan sonra gerisi kolay. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayın manevi havasını doya doya teneffüs ediyoruz. Ailelerimizle, sevdiklerimizle, çoluk çocuğumuzla birlikte Ramazan-ı Şerif'i huzurla idrak ediyoruz. Bundan dolayı Rabb'imize ne kadar hamdetsek azdır. Gönül coğrafyamıza baktığımızda ise yüreklerimiz dağlanıyor. Gazze'den Suriye, Yemen'den Afganistan'a kadar kardeşlerimiz bu ramazanı kan içinde, ateş içinde, maalesef acı içinde geçiriyor. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 yılı aşkın süredir devam ediyor."

- "TÜRKİYE, İSTİKRAR ADASI OLARAK YÜKSELMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kendilerine sıçrama tehlikesinden dolayı Avrupa'nın birçok ülkesinde endişenin hakim olduğunu belirtti.

Yarın ne olacağını, krizin nerede patlak vereceğini kimsenin bilmediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm bu çatışmaların ortasında, Türkiye, hamdolsun istikrar adası olarak yükselmektedir. Esnafımız her sabah dükkanını gönül huzuruyla açıyor. Çiftçimiz tarlasını rahatça sürüyor. Sanayicimiz, tüccarımız, iş dünyamız, turizmcimiz geleceğine umutla bakıyor, fabrikalarımızda üretim, okullarımızda eğitim hiçbir aksaklık olmadan devam ediyor. Sınırlarımızın hemen ötesindeki kaygıların hiçbirini bizler yaşamıyoruz. Bunların ne kadar büyük bir nimet olduğunu etrafımıza baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Tabii ki bunları söylerken ülkemizde her şey süt liman demiyoruz."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Burdur
  • miting

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.