CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de yaptığı konuşmadan önce 'büyük sürprizim var' demiş ve konuşma sırasında sürprizinin kırmızı kart olduğunu açıklamıştı.

Dalga konusu haline gelen Özel'in kırmızı kart sürprizine Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalmadı.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in kırmızı kart olayını ti'ye aldı.

"Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş. Sen o işlerden anlamazsın, o işler bizim işimiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz her aşaması en ince detayına kadar hesaplanmış bu siyaseti yürütürken CHP tarafında çok farklı bir hava var. Kimin ne yaptığı belli değil. Ana muhalefetten Türkiye'nin dış politikasına anlamlı bir destek beklemek tamamen beyhude bir uğraştır. Biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım hepsi faydasız. CHP ve şürekası her milli meselede yanlış yerde konumlanmayı bir şekilde başarıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisini mi yoksa bir ilkokul müsameresini mi izliyoruz? Ne bir ciddiyet var ne ağır başlılık var. Bir ara ülkenin yarısı aydınlıkken ışıkları kapatalım dediler. Bu eylem nispeten bir koordinasyon gerektirdiği için sadece 3 gün dayandılar. Sonra Meclis'te nöbet işine girdiler. Bu son çıkışlarını açıkçası biz de beklemiyorduk. Milletimiz gibi biz de dumura uğradık. CHP'nin siyaset üretme kabiliyetini bir kez daha gördük. Bu dahiyane fikir için Sayın Özgür Özel başta olmak üzere yönetimi tebrik ediyorum. Halkımızın umutlarını artırdılar. Türk siyasetine yeni bir ufuk kazandırdılar. Çok zahmet gerektirmediği için kart oyununun CHP karakterine daha iyi olduğu kanaatindeyim. Öncekiler kelebek ömürlü olmuştu, bunu biraz daha devam ettirebilirler. Kendilerini fazla kaptırmasınlar. Daha bunun puzzle'ı var, pişpiriği var, pokeri var, iskambili var. Bu vahim tablonun takdirini en iyi CHP'li seçmenlerin yaptığına inanıyorum.