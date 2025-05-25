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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek

Dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.

25 Mayıs 2025 Pazar 11:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şerif'i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek; iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Şubat ayında İslamabad'ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçleri gözden geçirilecektir.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Pakistan
  • Dolmabahçe

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