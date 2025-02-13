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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turunun son durağı olan Pakistan'da resmi törenle karşılandı.

13 Şubat 2025 Perşembe 08:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun son durağı olan Pakistan'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl aradan sonra Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Çok sayıda ikili anlaşma imzalanacak

Başbakanlık binasında Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şerif ile anlaşmalar için yapılacak imza törenine ve ortak basın toplantısına katılması planlanıyor.

Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Cumhurbaşkanlığı binasında ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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