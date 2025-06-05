Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Malezya iş birliğini her alanda geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede Malezya Başbakanı İbrahim'in Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

PAŞİNYAN'DAN BAYRAM TEBRİĞİ

Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk Halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI PRABOWO SUBİANTO İLE BAYRAMLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin örnek seviyeye eriştiğini, iki ülkenin enerjiden, sağlığa; eğitimden, savunma sanayiine kadar birçok alanda tarihi nitelikte iş birliklerine imza attığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun Kurban Bayramı'nı da kutladı.