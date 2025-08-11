İSTANBUL 32°C / 22°C
Politika

Ermenistan'dan sürpriz talep: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 16:02
Ermenistan'dan sürpriz talep: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü
Görüşme ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanımız, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi.

