Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

AA 24 Ağustos 2021 Salı 21:56 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 22:02

Erdoğan, iktidarları döneminde Türkiye'nin ekonomi, çevre ve şehircilik, enerji, tarım, kültür ve turizm, dışişleri, savunma sanayi, sanayi ve teknoloji alanında geldiği noktayı Twitter adreslerinden grafiklerle paylaştı.

Ekonomide gelinen noktayı aktarırken yıllık büyümeyi ortalama yüzde 1'in altından yüzde 5,1'e getirdiklerini belirten Erdoğan, "Yatırımlarımızı yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1,4 trilyon liraya çıkardık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 2020 yılında 170 milyar dolara yükselttik. Cari açığı 2019 yılında fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, inşallah yeniden aynı tabloyu göreceğiz." açıklamasını yaptı.

19 yılda 9 milyon kişiye iş bulduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide diğer yapılanları ise şöyle sıraladı:

"Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar seviyesinde. Süreci tamamlanan işlemlerle yakında 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli gelirimizi, 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik. Son yıllarda bir miktar düşüş yaşasak da, en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacağız milli gelirin satın

alma gücü paritesinde 17'nci sıradan 11'inci sıraya çıktık. Kamu ve özel sektör borçlanmasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük orana sahip devletlerden biriyiz."

- "540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre ve şehircilik, enerji, tarım, kültür ve turizm alanlarındaki gelişmeleri de aktardı.

Atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusunun yüzde 35'ten yüzde 90'a ulaştığını bildiren Erdoğan, "79 ilde 60,6 milyon metrekarelik alanda 369 adet millet bahçesi projesini hayata geçiriyoruz. 1milyon 100 bin konut ürettik ve 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık." bilgisini paylaştı.

Tarımsal gayri safi yurt içi hasılanın 37 milyar lirayı bile bulmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun 2020'de 333 milyar lirayı geçtiğini belirtti.

19 yılda 165 milyar lira tarımsal destek sağlandığını vurgulayan Erdoğan, "Orman varlığını 20,8 milyon hektar seviyesinden aldık 22,9 milyon hektara çıkardık." ifadesini kullandı.

TANAP ve TürkAkım projelerini tamamladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitelerinden ilkini İzmir'de, İkincisini Hatay'da devreye aldıklarını anımsattı. Erdoğan, "540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik." açıklamasında bulundu.

- "Dış temsilcilik sayımızı 163'den 252'ye ulaştırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde dışişleri, savunma sanayi ile sanayi ve teknoloji alanında yaptıklarını da aktardı.

Dış temsilcilik sayısını 163'den 252'ye ulaştırdıklarının altını çizen Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük beşinci temsil ağına sahip ülkesi haline getirdiklerini bildirdi.

Savunma sanayi projelerini 62'den 750'ye yükselttiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara ulaştı. Dünyanın sayılı insansız hava aracı üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girdik. Organize sanayi bölgesi sayımızı 192'den 325'e çıkardık. 22 endüstri bölgesi, 79 teknopark kurduk. Uzay Ajansı'nı faaliyete geçirdik, Milli Uzay Programımızı belirledik. Yerli otomobil süreci planlandığı şekilde yürüyor, 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz."