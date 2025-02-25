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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Abdullah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı veliaht prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul etti

25 Şubat 2025 Salı 15:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Abdullah'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

İleişim Başkanlığı, kabule ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Ürdün'ün köklü bağlara sahip olduğunu, ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonu artırmanın önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmelerine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin yeniden imarı için vakit geçirmeden kolları sıvamak gerektiğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Veliaht Prensi, Türkiye ve Ürdün'ün ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve Filistin'e destekle ilgili birlikteliğin önemi konusunda mutabık kaldılar.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Başkan Erdoğan
  • Hüseyin Bin Abdullah

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