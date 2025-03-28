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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Suriye mesajı: Türkiye ve Rusya birlikte çalışabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı huzura, istikrara kavuşması için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışmasının önemine değindi.

IHA28 Mart 2025 Cuma 12:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Suriye mesajı: Türkiye ve Rusya birlikte çalışabilir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya'nın iş birliğinin kilit öneme sahip olduğunu, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye'nin yakından takip ettiğini, Türkiye'nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de ticari seyrüsefer emniyeti için atılacak iyi niyetli adımların barış sürecine katkı sağlayacağını, Türkiye'nin Karadeniz'in bir çatışma alanına dönmemesi için üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Türkiye'nin Suriye konusunda Rusya ile iş birliğine önem verdiğini, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı huzur ve istikrara kavuşması için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışmasının mühim olduğunu, Suriye'nin birliğini bozmaya yönelik etnik ve mezhebi ayrımcılığı körükleyen gayretlerin bertaraf edilmesi ve Suriye'ye yönelik yaptırımların tümüyle kaldırılması için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kaynaklarının Suriye yönetimine bırakılması gerektiğini, Türkiye'nin sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin merkezi yönetim bünyesinde eritilmesini desteklediğini, Suriye'nin bundan böyle terör örgütleri için elverişli bir alan olmaktan tamamen çıkartılmasının Suriye'nin istikrarı için hayati önemde olduğunu belirtti.

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