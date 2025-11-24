İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4369
  • EURO
    49,0257
  • ALTIN
    5571.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Kalıcı barışa katkı sunmaya hazırız
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Kalıcı barışa katkı sunmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Kalıcı barışa katkı sunmaya hazırız
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

"ERDOĞAN VE PUTİN, UKRAYNA'DAKİ DURUMU GÖRÜŞTÜ"

Kremlin Sarayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki durum ve ABD'nin önerileri bağlamında fikir alış verişinde bulunuldu. İncelediğimiz haliyle bu önerilerin Alaska'daki Rus-Amerikan zirvesindeki istişarelerle uyumlu olduğunu ve prensipte nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini belirtti" denildi. Putin'in görüşmede, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik bir çözüme kavuşturulmasına yönelik Rusya'nın eğilimini yinelendiği kaydedilen açıklamada, Putin'in ABD'nin önerilerinin çözüme temel oluşturabileceğini dile getirdiği vurgulandı.

LİDERLER MUTABIK KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Ukrayna konusunda yardım sağlama ve İstanbul'u müzakereler için bir platform olarak kullanma konusunda istekli olduğunu ifade ettiği belirtilirken, Putin ve Erdoğan'ın ayrıca Ukrayna konusunda Rusya-Türkiye arasındaki temasları çeşitli düzeylerde yoğunlaştırma konusunda da anlaştığı aktarıldı. İki liderin, düzenli temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı, Erdoğan'ın G20 zirvesine yaptığı ziyaret ve yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini Putin ile paylaştığını bildirildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Putin
  • Telefon görüşmesi

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.