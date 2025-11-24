Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

"ERDOĞAN VE PUTİN, UKRAYNA'DAKİ DURUMU GÖRÜŞTÜ"

Kremlin Sarayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki durum ve ABD'nin önerileri bağlamında fikir alış verişinde bulunuldu. İncelediğimiz haliyle bu önerilerin Alaska'daki Rus-Amerikan zirvesindeki istişarelerle uyumlu olduğunu ve prensipte nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini belirtti" denildi. Putin'in görüşmede, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik bir çözüme kavuşturulmasına yönelik Rusya'nın eğilimini yinelendiği kaydedilen açıklamada, Putin'in ABD'nin önerilerinin çözüme temel oluşturabileceğini dile getirdiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Ukrayna konusunda yardım sağlama ve İstanbul'u müzakereler için bir platform olarak kullanma konusunda istekli olduğunu ifade ettiği belirtilirken, Putin ve Erdoğan'ın ayrıca Ukrayna konusunda Rusya-Türkiye arasındaki temasları çeşitli düzeylerde yoğunlaştırma konusunda da anlaştığı aktarıldı. İki liderin, düzenli temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı, Erdoğan'ın G20 zirvesine yaptığı ziyaret ve yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini Putin ile paylaştığını bildirildi.