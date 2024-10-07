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Politika

Masada Türkiye-Rusya ilişkileri var... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
Masada Türkiye-Rusya ilişkileri var... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgemizde gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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