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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehinelerin salıverilmesi için temaslarımıza hız vereceğiz

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. Bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir' dedi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 19:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehinelerin salıverilmesi için temaslarımıza hız vereceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir."

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