Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi resmi törenle karşıladı.

Kagame'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kagame'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kagame'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Kagame, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Erdoğan ve Kagame, merdivenlerde Türkiye ve Ruanda bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.