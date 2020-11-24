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Politika

Erdoğan ile Putin arasında Karabağ görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA24 Kasım 2020 Salı 21:52 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 22:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Ermenistan tarafının anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, görüşmede Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

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