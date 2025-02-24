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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

HABER MERKEZİ24 Şubat 2025 Pazartesi 14:15 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Lavrov'un ziyareti, Ukrayna işgalinin üçüncü yıl dönümüne denk geliyor ve bu nedenle ziyaret ayrıca kritik öneme sahip.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık edecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak.

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