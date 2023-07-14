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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'i Ağustos ayında misafir edeceğiz

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz' dedi.

IHA14 Temmuz 2023 Cuma 15:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'i Ağustos ayında misafir edeceğiz
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Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"SAYIN PUTİN'İ AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE TÜRKİYE'DE MİSAFİR ETME HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Tahıl Koridoru Anlaşması hakkındaki soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Sayın Guterres, Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleri ile tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz" dedi.

"AB'DEN TÜRKİYE'YE YÖNELİK OLUMLU ADIMLAR BEKLİYORUZ"

Avrupa Birliği vizesi serbestisi konusundaki gelişmelerle ilgili Erdoğan, "Şu anda beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Görüşme yaptığımız tüm AB liderleriyle bunu etraflıca konuşma yaptık. Kendilerinden bu konuda 52 yıldır kapıda beklenilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz dedik" ifadelerini kullandı.

"MİÇOTAKİS VE BİZ YENİ BİR SEÇİM GEÇİRDİK. ADIMLARIMIZI OLUMLU İSTİKAMETTE ATALIM İSTİYORUZ"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerini değerlendiren Erdoğan, "Biz iki komşu ülkeyiz. Miçotakis ve biz yeni bir seçim geçirdik. Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili konular, bunları aşalım istedik. Müftülerle ilgili konu, bunları aşalım istedik. Özellikle büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar, dışişleri bakanları hazırlıkları yapacaklar, daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları atacağız" diye konuştu.

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