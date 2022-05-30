Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayıştay hiçbir kamu kurumunun rakibi değildir, yardımcısıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Sayıştay, her bir vatandaşımızın hakkını ve hukukunu özellikle gözeten bir faaliyet yürütmeye çalışıyor"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra da Sayıştay'ın denetim alanını genişletmeyi sürdürdük"

"Kamu yönetimine ilişkin diğer reformlarımızın tamamında Sayıştay'ın denetim alanını genişleten bir yaklaşım benimsedik"

"Sayıştayımız sahip olduğu birikim, kendine verilen yetkiler ve üstlendiği misyonla kamu yönetim sistemimizde kilit bir role sahiptir"



"Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama veya ceza penceresinden yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Denetim, yardım edici yol gösterici bir anlayışla olmalı."

"Her yenilik gibi bu tablonun içinde de eksiklerin ve hataların yaşanması kaçınılmazdır. Biz ülkemize mümkün olan en hızlı hizmetin ve eserin kazandırılması için uğraşıyoruz"