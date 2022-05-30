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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayıştay hiçbir kamu kurumunun rakibi değildir, yardımcısıdır

Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra da Sayıştay'ın denetim alanını genişletmeyi sürdürdük. Sayıştay hiçbir kamu kurumunun rakibi değildir, yardımcısıdır' dedi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Sayıştay, her bir vatandaşımızın hakkını ve hukukunu özellikle gözeten bir faaliyet yürütmeye çalışıyor"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra da Sayıştay'ın denetim alanını genişletmeyi sürdürdük"

"Kamu yönetimine ilişkin diğer reformlarımızın tamamında Sayıştay'ın denetim alanını genişleten bir yaklaşım benimsedik"

"Sayıştayımız sahip olduğu birikim, kendine verilen yetkiler ve üstlendiği misyonla kamu yönetim sistemimizde kilit bir role sahiptir"

"Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama veya ceza penceresinden yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Denetim, yardım edici yol gösterici bir anlayışla olmalı."

"Her yenilik gibi bu tablonun içinde de eksiklerin ve hataların yaşanması kaçınılmazdır. Biz ülkemize mümkün olan en hızlı hizmetin ve eserin kazandırılması için uğraşıyoruz"

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