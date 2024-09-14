Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit Ayşenur'un da hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

- Bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz.

- Bosna Hersek'e desteğimiz sürecek.

- Bosna Hersek'te geniş tabanlı toplumsal uzlaşı hakim olmalı.

- (Bosna Hersek) İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz.

- Geçmiş tecrübeler ışığında Bosna-Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanlar'ın istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor

- Askeri ve güvenlik işbirliğini de ele aldık.

- Kimlikle karşılıklı seyahat yakında gerçekleştirilecek.

- Savunmada işbirliği güçlenecek.

- 90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz.

- Gazze'deki katliam için BM'de atılacak adımları konuştuk.

- Ayşenur'un hesabını soracağız. Failler hukuk karşısında hesap verecektir.