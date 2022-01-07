Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız

7 Ocak 2022 Cuma 15:01 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 15:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Bienal kapsamında sergilenecek kültür, sanat ürünlerimizin yaydığı zenginlik, derinlik ve özgünlük içeriği ve kapsamı bakımından gerçekten de eşi ve benzeri olmayan bir şölendir

Gelenekli kültür sanat değerlerimize sahip çıkan, onlar üzerinde düşünmeyi ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı destekliyoruz

İyi olan, faydalı olan, değerli olan her şeyi nerede olursa olsun alıp geliştirmek ecdadımızdan bize kalan mirastır

Kültür Sanat hazinelerimizi ve onları üreten değerli nerede kaybettiysek orada aramalıyız

Her türlü sapkınlığı sanat adı altında normalleştirme çabası var. Bu bize yönelik bir saldırıdır

Kendi coğrafyamızda, kalbimizde, zihnimizde kaybettiğimiz değerleri başka yerlerde aramaya kalkarsak vaktimizi heba etmiş oluruz



Sanat konusunda yaşatıcı, kuşatıcı, geliştirici vasfıyla tarihe damgasını vurmuş bir milletiz

Daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok insanın zihnine ulaşarak aradaki farkı kapatmalıyız

Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz

Süleymaniye Camii "İslam nedir?" sorusunun en güzel cevaplarından biridir

Medyada boca edilen Batı menşeli mesajların bir amacı var. Bunların masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Her türlü marjinalliğin sanat adı altında normalleştirildiği sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almamız şarttır

Allah güzeldir, güzel olanı sever yaklaşımını, şu an içinde bulunduğumuz Süleymaniye Külliyesi'ne bakarak da görebiliriz