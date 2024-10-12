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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Kabinede değişim olabilir

Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partide ve kabinede değişim olabileceği mesajını verdi.

12 Ekim 2024 Cumartesi 13:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Kabinede değişim olabilir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk-Sırbistan ziyaretleri dönüşünde uçakta aralarında Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ve 24 TV Program Müdürü Zeynep Türkoğlu'nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanım AK Parti'de bir değişim süreci var ve siz de defaatle bir yenilenme olacağını söylüyorsunuz. Peki değişim sadece kadrolarda mı olacak, yoksa parti programında, parti tüzüğünde bir değişim de görür müyüz?" sorusuna şu cevabı verdi:

Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir.

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