Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katıldı.

Konuşmasına, katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Sırbistan'ı 3 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan, müstesna misafirperverliği için "Değerli dostum" diye hitap ettiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür ederek, "Bakanlarımızın ve iş dünyamızın farklı sektörlerinden temsilcilerin yer aldığı geniş bir heyetle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Sırbistan ile iş birliğimize verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Türkiye Sırbistan İş Forumu'nun, ülkelerimiz ve iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.



Sırbistan ile köklü tarihi ve kültürel bağlar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu topraklarda asırlar boyunca bir arada yaşadık. İlişkilerimizin mükemmel seviyeye ulaşmasında aramızdaki kadim dostluk, özellikle dostluk bağları önemli rol oynuyor. Sırbistan'ı, Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz. İstikrar ve refahın yolu da güçlü ekonomiden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'ın, salgın döneminde ve sonrasında isabetli ekonomi politikalarıyla büyümeyi sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanı Vucic'in vizyoner yaklaşımıyla ülkeye çok sayıda yatırımcı geliyor. Biz de ekonomik ve ticari iş birliğimizi, ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak değerlendiriyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkiler, ülkeler arasındaki bağları kuvvetlendirmenin yanında özellikle bu bölgede istikrar ve barış ortamına da katkı sağlıyor. Bu doğrultuda ticari diplomasi faaliyetlerimizin bayraktarlığını yapan DEİK'i ve DEİK Sırbistan İş Konseyi'ni tebrik ediyorum. Hamdolsun ikili ticaretimiz, aramızdaki yakın iş birliğine uygun şekilde günden güne gelişiyor. Ticari hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022'nin 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Bu sene 2,5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak, ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız."

- "SIRBİSTAN'DAKİ FİRMALARIMIZ 1300'Ü AŞTI"

Sırbistan ile sadece ticaretin değil, Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımlarının da arttığını vurgulayan Erdoğan, "Sırbistan'daki yatırımlarımız, son 10 yılda adeta sıçrama yaparak 1 milyon dolardan, 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı. Fabrikalarımızın sayısı 21'e ulaştı. Sırbistan Halk Bankası 37 şubesiyle sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi. Sırbistan'da faaliyet gösteren yatırımcılarımızdan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, sorunlarıyla bizzat ilgilenen değerli dostum Sayın Vucic'e, huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu güçlü desteğin ileriki süreçte artarak devam edeceğine inandığını belirterek, "Bizler de Sırbistan'ın kalkınma hamlesine güçlü şekilde katkı vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İş birliğini geliştirecek bir diğer önemli alanın da müteahhitlik sektörü olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Müteahhitlik firmalarımız, Sırbistan'da önemli projelere imza atıyor. Firmalarımız şu ana kadar Sırbistan'ın farklı bölgelerinde 50 projeyle yaklaşık 847 milyon dolarlık iş hacmine sahipler. Bu projelerin 48 tanesinin 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirildiğine özellikle dikkati çekmek istiyorum. Müteahhitlerimiz, tüm dünyada büyük ölçekli ve katma değeri yüksek havalimanı, demir yolu, kara yolu ve liman projelerini başarıyla tamamladılar. Sırbistan'da da önümüzdeki dönemde bu alanlarda iş birliğimizi ilerleteceğimize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, müteahhitlik projelerinin yanı sıra Türkiye ile Sırbistan arasında sağlık, enerji, dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında da önemli bir potansiyelin olduğunu gördüklerini söyledi.

Erdoğan, gerek imzaladıkları anlaşmalar gerekse İş Forumu ile tüm bu alanlardaki iş birliklerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Salgın sürecinde tüm dünyada büyük darbe alan turizm sektörünün yeniden canlanmasının hem ekonomilerine hem de halklar arasındaki bağlara önemli katkı sağladığını belirten Erdoğan, karşılıklı turist sayılarının büyük bir ivmeyle arttığını dile getirdi.

Erdoğan, "Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ülkemizden de Sırbistan'a inşallah bu yıl 150 binden fazla turist seyahat etmiş olacak." dedi.

- "KİMLİKLE SEYAHAT ANLAŞMASI, KARŞILIKLI SEYAHATLERİ DAHA DA ARTIRACAKTIR"

Bu rekorların kırılmasında Türkiye ile Sırbistan arasındaki doğrudan uçak seferlerinin ve güzergahların çeşitlenmesinin büyük payı olduğundan bahseden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yollarının iştiraki Anadolu Jet, geçtiğimiz aralık ayında ilk defa Ankara-Belgrad arasında doğrudan seferlere başladı. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Nedir bu yeni adım? Artık kimlikle Sırbistan'dan Türkiye'ye rahatlıkla seyahat edilebilecek. Türkiye'den de Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebilecek. Adeta kendi ülkenizde bir şehirden bir şehre gider gibi yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. Sırbistan Hava Yolu Şirketi Air Serbia da bu yıl Niş ve Kraljevo'dan İstanbul, Antalya ve Alanya'ya uçuşlarını başlattı. Bugün imzaladığımız kimlikle seyahat anlaşması, şüphesiz karşılıklı seyahatleri daha da artıracaktır. Ayrıca, Bursa ile Yenipazar, Alanya ile Novi Sad, Balıkesir ile Niş arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması için ilk adımları attık. Beşeri bağlarımızı kuvvetlendiren bu olumlu gelişmelerin devamını arzu ediyoruz."

- "SOMUT SONUÇLAR ELDE ETMEYE ODAKLANMIŞ VAZİYETTEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün mevkidaşı Aleksandar Vucic ile ikili ve heyetler arası görüşmeleri verimli şekilde tamamladıklarını aktararak, "Kimlikle seyahat, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, orman yangınları ile mücadele, ileri teknolojiler, elektronik devlet, medya ve iletişim alanlarında 7 anlaşmayı bugün imzaladık. Ziyaretim vesilesiyle Türkiye ile Sırbistan arasındaki münasebetlerin ilerletilmesi yönünde karşılıklı çok güçlü bir irade olduğunu müşahede ettim. Tabii biz geldiğimiz bu seviyeyi asla yeterli görmüyoruz. Müşterek çabalarımızla iş birliğimizi daha da derinleştirerek somut sonuçlar elde etmeye odaklanmış vaziyetteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Kendilerine eşlik eden Türkiye ve Sırbistan iş dünyasının temsilcilerine önemli bir hatırlatmada bulunmak istediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sırbistan'la yakaladığımız en üst seviyedeki anlayış birliği herkes için bulunmaz bir fırsat teşkil ediyor. Ortak geçmişlerimizin ve müşterek değerlerimizin güç kattığı ekonomik ve ticari iş birliğimizi daha da sağlamlaştırmak hepimizin elindedir. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'le birlikte biz üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açıktır. Türk firmalarının Sırbistan'da bulduğu samimi ve güvenli ortamı, Sırp yatırımcıların da Türkiye'de bulabileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

Bir araya gelmelerini sağlayan Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (DEİK) çalışmaları için teşekkür eden Erdoğan, İş Forumu'nun ülkeler için yeni fırsatlara ve yatırımların karşılıklı olarak artırılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Programda, DEİK Başkanı Nail Olpak da konuşma yaptı.