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Politika

Türkiye-Sırbistan İş Forumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmimiz rekor kırdı

Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı.' ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2024 Cuma 17:30 - Güncelleme:
Türkiye-Sırbistan İş Forumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmimiz rekor kırdı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinde tarihimizden ilham alarak geliştirme gayretindeyiz. Bölgemizdeki refah için Sırbistan ile çalışıyoruz. İş dünyamızın ufkunu sizlerle dünyanın her yerinde genişletmek için mesai harcıyoruz. Değerli dostumun liderliğinde Sırbistan ekonomide de ciddi reformları hayata geçiriyor. Yakından ve ilgi ile takip ediyoruz.

Ekonomik iş birliğimizi ikili ilişkilerin lokomotifi olarak görüyoruz. İki ülke olarak kısa sürede mesafe aldık. 2 milyar doları aştı ticaretimiz. Geçen senenin rakamını yakalamamız yükselen ivmenin göstergesi. Hedefimiz 5 milyar dolar. Bunun için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Türk şirketlerinin yatırımları her geçen gün artıyor. Firmalarımız 9600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladı. Halk Bankın faaliyetleri Sırbistan ekonomisine güvenin delilidir. İş insanlarımıza kapısını açık tutan cumhurbaşkanının büyük katkıları bulunuyor.

"TİCARET HACMİMİZ REKOR KIRDI"

Bugün sayın cumhurbaşkanı ile iş dünyamıza nasıl daha fazla katkıda bulunacağımızı değerlendirdik. Geniş iş birliği imkanı olduğu konusunda mutabıkız. Daha fazla çalışacağız sağlık enerji ve iletişim teknolojisinde de önemli potansiyele sahibiz. Özellikle savunma sanayine yönelik adımları da birlikte atmak her iki ülke menfaatine olacaktır. Savunma sanayindeki diyaloğu artırmanın çok önemli olduğuna inanıyorum.

Turizm alanında yakın iş birliği tesis ettik. Bu sene sonunda Sırbistan'dan gelen 360 bin turist rekorunu aşacağına inanıyorum. Kimlik ile seyahatte artış bekliyoruz.

11 yeni anlaşma ile ilişkilerimizi güçlendirdik. İş birliğinin pekiştirilmesi için sağlam iradenin bulunduğunu gördük. Türk iş dünyasına verdiği önemi ben çok iyi biliyorum. İki ülke ilişkisinde sayın cumhurbaşkanının büyük payı var. Güzel sonuçların örneklerini artırmalıyız. Kendisi ile birlikte üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak olanlara kapımız açık.

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