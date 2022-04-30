Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetimiz daima eser ve hizmet siyaseti olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar https://t.co/4mgvsqNgED— Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 30, 2022
Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin toplamda 22 kilometrelik kısmını hizmete vermiş oluyoruz. Hizmete açtığımız çevre yolları Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına da katkıda bulunacaktır
Bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecektir
Ayrıca karbon emisyon miktarı da 7 bin tondan fazla azalacaktır
Ülkemiz ve Trakya için hayırlı bir açılış yapıyoruz. Benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var, hayatımın dönüm noktalarından biriydi
Cezaevleri zalimler için hapishane mazlumlar için taş medresedir
Milli iradenin üzerinde bir güç olmadığını bizi Pınarhisar cezaevine yolcu eden yüzbinler gösterdi
Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk oyunuyla ayağına çelme takanlar 11 yıl süren başbakanlığına 8 yıl süren cumhurbaşkanlığına şahit etmek zorunda kaldı
Kendi ülkesine husumet besleyen, kendi milletinin değerleriyle kavgalı bir kesim, halkımızın bir kısmını yıllardır rejim kaygısından laiklik endişesine kadar bir dizi istismar malzemesiyle korkutmaya çalışıyor
Hangi görevde bulunursak bulunalım, siyasetimiz daima eser ve hizmet siyaseti olmuştur
Biz bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi 2023 hedefleri ile mutlaka buluşturacak, 2053 vizyonunun da hazırlıklarına devam edeceğiz
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