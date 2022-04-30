Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetimiz daima eser ve hizmet siyaseti olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin toplamda 22 kilometrelik kısmını hizmete vermiş oluyoruz. Hizmete açtığımız çevre yolları Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına da katkıda bulunacaktır



Bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecektir

Ayrıca karbon emisyon miktarı da 7 bin tondan fazla azalacaktır

Ülkemiz ve Trakya için hayırlı bir açılış yapıyoruz. Benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var, hayatımın dönüm noktalarından biriydi

Cezaevleri zalimler için hapishane mazlumlar için taş medresedir



Milli iradenin üzerinde bir güç olmadığını bizi Pınarhisar cezaevine yolcu eden yüzbinler gösterdi

Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk oyunuyla ayağına çelme takanlar 11 yıl süren başbakanlığına 8 yıl süren cumhurbaşkanlığına şahit etmek zorunda kaldı

Kendi ülkesine husumet besleyen, kendi milletinin değerleriyle kavgalı bir kesim, halkımızın bir kısmını yıllardır rejim kaygısından laiklik endişesine kadar bir dizi istismar malzemesiyle korkutmaya çalışıyor

Hangi görevde bulunursak bulunalım, siyasetimiz daima eser ve hizmet siyaseti olmuştur

Biz bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi 2023 hedefleri ile mutlaka buluşturacak, 2053 vizyonunun da hazırlıklarına devam edeceğiz

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