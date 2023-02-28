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Politika

Başkan Erdoğan: Kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimiz yok!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA28 Şubat 2023 Salı 19:20 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimiz yok!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları gerek.

- Sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız.

- Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız.

- 62 bin konut ve 16 bin 714 köy evi inşa edeceğiz. İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yıkıp daha sağlam zeminlerde yenisini yaparak vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız.

- Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz.

- Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz.

- Kentsel dönüşüm konusunda, artık kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Ana muhalefetin Kentsel dönüşümle ilgili söyledikleri kayıtlar elimizde mevcut. Bunları milletimize yansıtacağız.

- Kentsel dönüşüm konusunda, artık kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Ana muhalefetin Kentsel dönüşümle ilgili söyledikleri kayıtlar elimizde mevcut. Bunları milletimize yansıtacağız

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