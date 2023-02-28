Başkan Erdoğan: Kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimiz yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
- Vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları gerek.
- Sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız.
- Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız.
- 62 bin konut ve 16 bin 714 köy evi inşa edeceğiz. İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yıkıp daha sağlam zeminlerde yenisini yaparak vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız.
- Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz.
- Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz.
- Kentsel dönüşüm konusunda, artık kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Ana muhalefetin Kentsel dönüşümle ilgili söyledikleri kayıtlar elimizde mevcut. Bunları milletimize yansıtacağız.
- Kentsel dönüşüm konusunda, artık kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Ana muhalefetin Kentsel dönüşümle ilgili söyledikleri kayıtlar elimizde mevcut. Bunları milletimize yansıtacağız