Başkan Erdoğan: Kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimiz yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları gerek.

- Sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız.

- Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız.

- 62 bin konut ve 16 bin 714 köy evi inşa edeceğiz. İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yıkıp daha sağlam zeminlerde yenisini yaparak vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız.

- Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz.

- Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz.

- Kentsel dönüşüm konusunda, artık kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Ana muhalefetin Kentsel dönüşümle ilgili söyledikleri kayıtlar elimizde mevcut. Bunları milletimize yansıtacağız.

- Kentsel dönüşüm konusunda, artık kimsenin kaprisleriyle kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Ana muhalefetin Kentsel dönüşümle ilgili söyledikleri kayıtlar elimizde mevcut. Bunları milletimize yansıtacağız

