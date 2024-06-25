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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

25 Haziran 2024 Salı 20:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Slovenya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik ederken bu anlayışın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın millî gününü de kutladı.

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