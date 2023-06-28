Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla dünya liderleri ile yoğun bir diplomasi yürüttü.

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, görüşmede Türk Halkı'nın Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı'nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini ilettiği aktarıldı.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.

Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk Dünyası ve İslam Âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar dileyerek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü Toplantısı'nı da bir an önce icra etmek istediklerini belirtti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin son toplantısında alınan kararları hayata geçirmeye yönelik süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI MAHMUD



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir." ifadesini kullandı.