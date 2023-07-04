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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 17:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe'yle görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ranil Wickremesinghe, yeniden seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini iletti. Görüşmede, Türkiye ile Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıl dönümü olması dolayısıyla karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı.

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