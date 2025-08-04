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Politika

İngiltere'ye tebrik telefonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 19:43 - Güncelleme:
İngiltere'ye tebrik telefonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer'ın telefon görüşmesinde, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.

GAZZE'DEKİ SON DURUM

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye sürekli insani yardım gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca görüşmede, İsrail'i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Filistin Devleti'ni tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

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