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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

27 Haziran 2023 Salı 20:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la görüştü
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Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak Bayramın tüm Sudan halkı ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da yaşananların maalesef bir Bayramı daha buruk karşılamamıza neden olduğunu belirterek gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türk Büyükelçiliğinin yaşananlara rağmen Sudan'dan ayrılmadığını ve bu sayede faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde Port Sudan'dan yürütüldüğünü belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı
  • Abdülfettah Abdülrahman El Burhan

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