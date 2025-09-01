Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'nde konuştu: Suriye'de tehditlere karşı duracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olmaz. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum

Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle ikili ve çok taraflı platformlarda yakın işbirliğimiz her geçen gün gelişiyor. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde attığımız adımlar geniş bölgemizin de istikrarına katkı sağlamaktadır