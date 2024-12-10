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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında, 'İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz.' ifadelerini kullandı.

10 Aralık 2024 Salı 14:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrası Suriye kardan aydınlık günlere kavuşmuştur.

- Suriye halkı on yıllardır süren bir zulüm düzenini yıkarak özgürlüğüne, hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıktığı asil bir kıyamı zaferle taçlandırmıştır.

- Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz.

- (Suriye'de) İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir.

- Yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacak.

- Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız.

- (Suriye) Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlarken, CHP'nin sebebini bildiğimiz kışkırtmalarına eyvallah etmeyeceğiz.

- Irkçı söylemlerle bu misafirperverliğe leke bulaştırmak isteyenler de oldu ama milletimiz bu faşist zihniyetin oyununa gelmedi.

- Türk siyasi tarihinde AK Parti kadar uzun süre iktidarda kalan bir başka parti yoktur.

- Siyaset, kuşkusuz çok yüksek motivasyon gerektiren bir uğraştır ama kendi kendini kandırmak değildir.

- Türkiye'nin ve yüce gönüllü Türk milletinin tüm insanlığa örnek olan eşsiz misafirperverliğine üç-beş vicdan yoksunu faşistin gölge düşürmesine göz yummayız.

- Siyaset, her şeyden önce gönülleri fethetme işidir.

- Maalesef, son dönemde teşkilatımızın, milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın, etkin ve hasbi ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin bazı şikâyetler duyuyoruz.

- Milletimiz, bunca hizmetin, bunca mücadelenin ardından sandıkta bize beklediğimiz teveccühü göstermemişse, sebebini dışarıda değil, başkalarında değil, elbette kendimizde arayacağız.

- Irkçı vandallıkla Türkiye'nin eşsiz misafirperverliğine leke bulaştırmak isteyenler de oldu. Milletimiz basiret ve ferasetle hareket ederek bu faşist zihniyetin oyununa hamdolsun gelmedi. Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz.

- Düzenli geri dönüşler için kolaylık sağlayacağız.

- Büyükşehirlerimizin kongrelerinin tamamına bizzat katılmayı planlıyorum.

- Belki biz göremeyiz ama AK Parti kadrolarının bu davayı daha nice yıllar iktidarda tutacağına inanıyorum.

- AK Parti'nin bileğini sahada da sandıkta da bükecek bir parti tanımıyorum.

- Enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye henüz düşüremesek de yola istikrarla devam ediyoruz.

- Sabit gelirlinin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız. Önümüzde kritik kararlar var.

- Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz.

- Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız. Fahiş fiyat artışlarına karşı daha etkin, daha caydırıcı tedbirler alacağız. Vatandaşımızı, gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceğiz.

- Uluslararası siyasi rekabette bizi esir alamayanlar, ekonomimizi sabote ederek ülkemizi köşeye sıkıştırma stratejisine yöneldiler.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • ak parti
  • Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

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