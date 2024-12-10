Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrası Suriye kardan aydınlık günlere kavuşmuştur.

- Suriye halkı on yıllardır süren bir zulüm düzenini yıkarak özgürlüğüne, hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıktığı asil bir kıyamı zaferle taçlandırmıştır.

- Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz.

- (Suriye'de) İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir.

- Yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacak.

- Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız.

- (Suriye) Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlarken, CHP'nin sebebini bildiğimiz kışkırtmalarına eyvallah etmeyeceğiz.

- Irkçı söylemlerle bu misafirperverliğe leke bulaştırmak isteyenler de oldu ama milletimiz bu faşist zihniyetin oyununa gelmedi.

- Türk siyasi tarihinde AK Parti kadar uzun süre iktidarda kalan bir başka parti yoktur.

- Siyaset, kuşkusuz çok yüksek motivasyon gerektiren bir uğraştır ama kendi kendini kandırmak değildir.

- Türkiye'nin ve yüce gönüllü Türk milletinin tüm insanlığa örnek olan eşsiz misafirperverliğine üç-beş vicdan yoksunu faşistin gölge düşürmesine göz yummayız.

- Siyaset, her şeyden önce gönülleri fethetme işidir.

- Maalesef, son dönemde teşkilatımızın, milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın, etkin ve hasbi ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin bazı şikâyetler duyuyoruz.

- Milletimiz, bunca hizmetin, bunca mücadelenin ardından sandıkta bize beklediğimiz teveccühü göstermemişse, sebebini dışarıda değil, başkalarında değil, elbette kendimizde arayacağız.

- Irkçı vandallıkla Türkiye'nin eşsiz misafirperverliğine leke bulaştırmak isteyenler de oldu. Milletimiz basiret ve ferasetle hareket ederek bu faşist zihniyetin oyununa hamdolsun gelmedi. Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz.

- Düzenli geri dönüşler için kolaylık sağlayacağız.

- Büyükşehirlerimizin kongrelerinin tamamına bizzat katılmayı planlıyorum.

- Belki biz göremeyiz ama AK Parti kadrolarının bu davayı daha nice yıllar iktidarda tutacağına inanıyorum.

- AK Parti'nin bileğini sahada da sandıkta da bükecek bir parti tanımıyorum.

- Enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye henüz düşüremesek de yola istikrarla devam ediyoruz.

- Sabit gelirlinin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız. Önümüzde kritik kararlar var.

- Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz.

- Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız. Fahiş fiyat artışlarına karşı daha etkin, daha caydırıcı tedbirler alacağız. Vatandaşımızı, gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceğiz.

- Uluslararası siyasi rekabette bizi esir alamayanlar, ekonomimizi sabote ederek ülkemizi köşeye sıkıştırma stratejisine yöneldiler.