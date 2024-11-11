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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'CAN' ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 08:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi
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Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a geldi.

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