İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2022 Cuma / 1 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9609
  • EURO
    18,3567
  • ALTIN
    1016.63
  • BIST100
    2543.33
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 2023 için 3 ana başlık
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 2023 için 3 ana başlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri için propaganda dönemi stratejisini belirleyip gerekenlerin yapılması konusunda talimatlar verdi. AK Parti, 2023 seçimleri için stratejileri 3 ana başlıkta topladı. 20 yıllık hafıza canlı tutulacak. Koalisyon dönemlerinin ödettiği acı bedel anlatılacak. Atılan adımlar, kararlar aktarılacak.

Sabah29 Temmuz 2022 Cuma 07:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine kadar kalan yaklaşık 10 aylık sürede, seçim propaganda dönemi stratejisini belirleyip gerekenlerin yapılması konusunda talimatlar verdi. Süreç 3 ana başlık üzerinden yürütülecek.

Sabah'ın haberine göre, İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin üç ayaklı stratejisi:

AK Parti'nin 20 yıllık iktidar döneminde gerçekleşen ekonomik ve demokratik kazanımlar eski ile mukayese edilerek anlatılacak, hafızalar canlı tutulacak. AK Parti'nin ülkeyi nereden aldığı ve nerelere getirdiği vurgulanacak. Daha önceki dönemde yaşanan sıkıntıların anlatılması özellikle gençler açısından önem taşıdığı için bu noktada kapsamlı ve görsel anlatıma da yer verilecek.

KOALİSYON ANLATILACAK

Altyapı yatırımları ve AK Parti'nin bu alanda Türkiye'yi nereye ulaştırmak istediğine de dikkat çekilecek. Vatandaşa, "Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılandığı bir süreçte Türkiye'yi hak ettiği konuma biz getirdik, devamını da biz getirebiliriz. Aksi takdirde Türkiye çok şey kaybedebilir" denilecek.

Altılı masanın Türkiye ve her bir bireyin geleceğine nasıl zarar verebileceği vatandaşla paylaşılırken, özellikle koalisyon dönemlerine vurgu yapılacak. "Koalisyon dönemlerinin Türkiye'ye maliyetiyle, bölgedeki devletlerin güçlü yönetim eksikliği sebebiyle ödediği acı bedeller ortada" mesajı verilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.